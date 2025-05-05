Стало известно имя украинской певицы, которая выступит на Евровидении 2025 как приглашенная звезда: но есть нюанс

Украинская певица Jerry Heil снова появится на сцене международного песенного конкурса Евровидение, который в этом году состоится в швейцарском городе Базеле. Она выступит для международной аудитории как приглашенная гостья.

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Соответствующая информация появилась на странице швейцарской радиовещательной корпорации SRG SSR в Instagram. Однако к артистке не присоединится ее коллега Alyona Alyona, с которой они зажгли сцену Евровидения в прошлом году и принесли нашей стране третье место. Как сообщили в Telegram-канале "Музвар", менеджер рэпера подтвердил информацию, что ей не поступало приглашение выступить на соревновании.

"Привет, Европа и Австралия. Это Jerry Heil из Украины и я не могу дождаться, чтобы увидеть вас в Базеле. Угадайте, что? Я буду выступать на Евровидении в этом году. Увидимся", – сказала исполнительница.

Кстати, артистка сыграет на 69-м песенном конкурсе и другую важную роль. Jerry Heil станет спикером Украины на музыкальном соревновании, а это значит, что именно она объявит баллы украинского национального жюри во время гранд-финала соревнования.

На международном песенном конкурсе появится и победительница Евровидения 2016 Джамала. Она не раскрыла, что именно будет делать в Базеле, лишь коротко отметила: "Я еду. Не могу сказать, в какой роли, но буду".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ziferblat признались, сколько заплатили за советы топовым музыкантам, которые уже ездили на Евровидение.

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