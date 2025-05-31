'Не является пророссийским исполнителем': MELOVIN оправдал решение отдать 12 баллов на Евровидении представителю Эстонии

Певец Melovin, который в этом году стал одним из членов национального жюри от Украины на Евровидении, впервые прокомментировал громкий скандал из-за голосования за представителя Эстонии Tommy Cash, который неоднократно сотрудничал с артистами из РФ. Знаменитость оправдал свое решение отдать 12 баллов иностранному исполнителю тем, что тот якобы отнюдь не является пророссийским, несмотря на обвинения.

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Кроме того, Melovin отметил: эта ситуация набрала такой огласки и вызвала возмущение у людей из-за того, что они не проверяют информацию, а доверяют только заголовкам. Об этом певец рассказал в комментарии для проекта "Тур зірками".

"Это самый прекрасный кейс из всех скандалов, которые я слышал о себе. Это замечательный кейс психологический, на тему когнитивного искажения в обществе, когда люди не читают, не проверяют информацию, доверяют заголовкам масс-медиа и на базе этого делают какие-то свои выводы. На самом деле Томми Кэш не является пророссийским исполнителем. А СБУ так и не подтвердила его пересечение Крыма в 2021 году. Нет этой информации вообще", – заявил исполнитель.

В частности, как отметил Melovin, люди неправильно трактовали смысл песни Tommy Cash, которую он выпустил вместе с нидерландским рэпером Йостом Кляйном United By Music. В композиции артисты с бранью раскритиковали организаторов музыкального соревнования – Европейский вещательный союз (EBU) и задели тему войны России против Украины, ведь там прозвучала фраза: "Мы хотим мира, они хотят войны", "Я хочу полететь в Киев и поехать в Москву". Однако, по мнению украинца, на самом деле трек раскрывает невозможность выбора и не заслуживает претензий.

"И самое главное. Кто-то упрекал, что там фраза типа "полечу в Москву, а потом – в Киев". Но проверьте дальше текст, который поется в этой песне. Там есть еще фразы: "Я хочу проголосовать за Камалу, хочу проголосовать за Трампа", "Хочу купить Samsung в магазине Apple Store". Песня United Music, из-за которой начался также хейт, она об этом искривлении – когда ты не имеешь возможности сделать выбор. Он должен быть один. Или здесь, или там. Ты не должен сидеть на двух стульях. Что еще? Кроме бабушки-россиянки, у него мама – украинка. А еще есть эстонские корни. Поэтому это не русский, а эстонец", – сказал знаменитость.

К тому же Melovin опроверг упреки о том, что по правилам "Суспільного" не мог показывать бланк со своими оценками, которые выставил участникам Евровидения 2025. По словам певца, в контракте не было на это никакого запрета.

"Мне не было разрешено опубликовать листочек (с баллами. – Ред.). В моем контракте с "Суспільним" это один из пунктов, который я могу объявить, потому что запрета нет. Когда-то он был, вероятно, у других членов жюри. У меня такого запрета нет. Поэтому от "Суспільного" мне ничего не прилетело. Все было классно", – добавил исполнитель.

Напомним, что постановку номера Tommy Cash на Евровидение 2025 делала Алина Пьязок, которая имеет российское гражданство и уже много лет сотрудничает с эстонцем. В 2015-м он записал совместную композицию с группой из РФ Little Big, а позже снялся в комедийном сериале в стране-агрессоре. В частности, хотя Tommy Cash и имеет украинские корни, после начала полномасштабной войны не высказывает однозначной позиции.

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