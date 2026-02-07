'Не услышал песен, которые станут хитами'. Жюри Нацотбора поссорились из-за выступления одного из финалистов

Во время Национального отбора на Евровидение 2026 между профессиональными жюри разгорелся небольшой спор из-за выступления финалиста Laud (Владислава Каращука). Дело в том, что перформанс артиста произвело несколько разное впечатление на судей.

Видео дня

Композитор Евгений Филатов и режиссер Константин Томильченко считают музыкальный номер исполнителя действительно достойным Евровидения, а вот генеральный продюсер медиахолдинга "Тавр Медиа" Виталий Дроздов не увидел в нем ничего особенного. Об этом OBOZ.UA стало известно во время просмотра прямого эфира.

"У меня есть фаворит. Целостное выступление, я считаю, было у Laud. Там было все: откровенность, потому что Laud пел о себе и смог до меня донести идею. Во-вторых, пространство, которое было задействовано, не отвлекало от артиста, а дополняло выступление. Ну и была атмосфера эмпатии к артисту. Все срослось", – сказал Константин Томильченко.

Его мнение поддержал и Евгений Филатов. Композитор прокомментировал выступление Laud одним словом: "Вау", лишь посоветовал артисту быть более уверенным на сцене.

Со своей стороны Виталий Дроздов не был таким щедрым на комплименты. Он сказал: "У меня много критики. Laud хорошо поет, но я лучше буду слушать эту песню дома. Очень сильный вокалист, но я не вижу артиста. Интересно слушать, а наблюдать – нет. Я не согласен с Костей, что это был очень классный номер. Я уже сколько лет ожидаю от Laud, что он будет более харизматичным. Я здесь не услышал песен, которые станут хитами".

Константин Томильченко не скрывал, что не согласен с позицией коллеги, поэтому они вступили в небольшую словесную перепалку. В определенный момент Злате Огневич даже пришлось их перебить со словами "break" ("остановитесь").

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Jerry Heil пожаловалась, что ее подставили на Нацотборе за считанные часы до финала.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!