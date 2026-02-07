УкраїнськаУКР
"Не услышал песен, которые станут хитами". Жюри Нацотбора поссорились из-за выступления одного из финалистов

Во время Национального отбора на Евровидение 2026 между профессиональными жюри разгорелся небольшой спор из-за выступления финалиста Laud (Владислава Каращука). Дело в том, что перформанс артиста произвело несколько разное впечатление на судей.

Композитор Евгений Филатов и режиссер Константин Томильченко считают музыкальный номер исполнителя действительно достойным Евровидения, а вот генеральный продюсер медиахолдинга "Тавр Медиа" Виталий Дроздов не увидел в нем ничего особенного. Об этом OBOZ.UA стало известно во время просмотра прямого эфира.

"У меня есть фаворит. Целостное выступление, я считаю, было у Laud. Там было все: откровенность, потому что Laud пел о себе и смог до меня донести идею. Во-вторых, пространство, которое было задействовано, не отвлекало от артиста, а дополняло выступление. Ну и была атмосфера эмпатии к артисту. Все срослось", – сказал Константин Томильченко.

Его мнение поддержал и Евгений Филатов. Композитор прокомментировал выступление Laud одним словом: "Вау", лишь посоветовал артисту быть более уверенным на сцене.

Со своей стороны Виталий Дроздов не был таким щедрым на комплименты. Он сказал: "У меня много критики. Laud хорошо поет, но я лучше буду слушать эту песню дома. Очень сильный вокалист, но я не вижу артиста. Интересно слушать, а наблюдать – нет. Я не согласен с Костей, что это был очень классный номер. Я уже сколько лет ожидаю от Laud, что он будет более харизматичным. Я здесь не услышал песен, которые станут хитами".

Константин Томильченко не скрывал, что не согласен с позицией коллеги, поэтому они вступили в небольшую словесную перепалку. В определенный момент Злате Огневич даже пришлось их перебить со словами "break" ("остановитесь").

