Не только Тимур Мирошниченко: стало известно, кто из украинских звезд будет комментировать Евровидение 2025

Уже совсем скоро артисты из разных стран встретятся на сцене международного песенного конкурса Евровидение 2025, чтобы продемонстрировать свои композиции и побороться за победу. Традиционно два полуфинала и гранд-финал будет комментировать неизменный голос музыкального соревнования Тимур Мирошниченко, однако в этом году к нему присоединятся еще трое звезд отечественного шоу-бизнеса.

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Коллегами ведущего станут: шоумен Александр Педан, юморист Влад Куран и исполнительница alyona alyona alyona, которая в 2024 году вместе с Jerry Heil "зажгла" сцену Евровидения и принесла нашей стране третье место. Соответствующая информация появилась на сайте "Суспільне Євробачення".

"С Александром Педаном мы знакомы очень давно. Кажется, впервые мы сотрудничали вместе 20 лет назад в Ялте. После этого у нас было много совместных проектов, где мы были в разных образах, но комментировать такое событие вместе будем впервые. Поэтому это точно будет очень интересно. Влад Куран – еще тот еврофан, он всем сердцем и душой любит этот конкурс. Поэтому это точно будет невероятный опыт как для него, так и для всех зрителей. Нас ждет юмор и горячая любовь к Евровидению. С alyona alyona буду очень рад поработать. Это одна из самых любимых певиц моих детей и вообще нашей семьи и всей страны. Она настоящая музыкальная икона и как никто понимает Евровидение изнутри. Очень интересно будет услышать ее взгляд на то, что будет происходить на сцене конкурса в Базеле", – высказался ведущий о своих коллегах.

Комментировать шоу знаменитости будут так:

Первый полуфинал (13 мая) – Тимур Мирошниченко и Александр Педан;

Второй полуфинал (15 мая) – Тимур Мирошниченко и Влад Куран;

Гранд-финал (17 мая) – Тимур Мирошниченко и alyona alyona.

Звезды признались, что с нетерпением ждут грандиозное шоу, чтобы попробовать себя в новых ролях. В частности участника команды "Ветераны космических войск" отметил: не сомневается, что группа Ziferblat удивит Европу и попадет в финал.

Напомним, что 69-й песенный конкурс состоится в швейцарском городе Базеле. Представители Украины впервые выйдут на сцену в первой половине первого полуфинала и выступят с песней Bird of pray под номером пять.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что появились кадры с первой репетиции Ziferblat к полуфиналу конкурса.

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