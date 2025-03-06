Украина стремительно поднялась в букмекерском рейтинге Евровидения 2025: какое место прогнозируют Ziferblat

Украина существенно улучшила свои позиции в рейтинге букмекеров перед Евровидение 2025. За последние дни представитель страны Ziferblat с песней Bird of Pray значительно поднялся в прогнозах на победу.

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Согласно обновленным данным, представленным на сайте Odds Eurovision, сейчас Украина занимает 10 место в общем списке фаворитов. Это серьезный рывок, ведь еще 13 февраля украинский участник опустился до рекордно низкого 19-го места. Постепенное улучшение позиций началось в конце февраля и продолжается по сей день.

Несмотря на то, что шансы Украины на победу оцениваются всего в 3%, букмекерские коэффициенты на выигрыш варьируются от 17 до 30 в зависимости от конторы.

Фаворитом конкурса является Швеция (17% шансов на победу). За ней второе и третье место занимают Франция (12%) и Нидерланды (9%) соответственно.

Следует отметить, что резкое поднятие Украины в рейтинге произошло из-за постепенного появления конкурсных песен других стран-участниц Евровидения 2025. Однако лидер букмекерской таблицы – Швеция – еще не опубликовал свой трек, поэтому у государства есть все шансы "улететь" вниз после его объявления. В частности, кроме нее и Израиля уже можно прослушать все конкурсные песни участников, занимающих топ-10 в рейтинге.

Отметим, что результаты букмекерских ставок неокончательны и могут меняться по несколько раз в день. До проведения Евровидения 2025 должно пройти еще два месяца, поэтому место Украины в топе может кардинально измениться.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о победителях Нацотбора на Евровидение 2025 и тексте их песни. "Ветераны" отечественного песенного конкурса впали в душу аудитории еще в 2024 году, когда зажгли сцену мощной песней Place I Call Home и стали открытием для многих слушателей.

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