'Не шли на компромиссы': LELÉKA раскрыла, нашла ли спонсоров для своего выступления на Евровидении 2026 и на каком этапе подготовка номера

В конце марта представительница Украины на Евровидении 2026 LELÉKA (Виктория Лелека) делилась, что еще не имеет спонсоров для создания конкурсного перформанса, чем спровоцировала волну предположений о том, что это негативно повлияет на качество ее выступления. Однако теперь артистка заверила, что украинцам нечего беспокоиться, ведь они с командой получают средства из нескольких источников – "Суспільного", отечественных брендов, бизнесменов и меценатов, которые покрывают большинство общих потребностей.

Об этом исполнительница рассказала в интервью NV. Как подчеркнула LELÉKA, они с командой серьезно настроены подготовить достойный номер для Евровидения, поэтому при формировании бюджета не шли ни на какие уступки.

"Самое главное – это наш художественный замысел, то, к чему мы стремимся. Именно поэтому бюджет такой, потому что мы хотим так представить. Мы ни в чем не шли ни на какие компромиссы. Мы поставили перед собой цель, что все должно быть закрыто (речь идет о бюджете для подготовки номера. – Ред.). Даже не помню, когда уже закупили все материалы для декорации. Они уже в Вене. Все лучшего качества, все сертифицировано так, как должно быть. Мы работаем непрерывно. А по бюджету – это было приоритетом", – сказала певица.

По словам LELÉKA, сейчас спонсоры обеспечивают бюджет, необходимый для создания номера для Евровидения 2026, более чем на 80%. Команда артистки надеется найди еще дополнительных партнеров, однако уже на нынешнем этапе подготовки к грандиозному шоу готовы все главные аспекты ее выступления.

"Все, что является решающим для номера, есть. Сейчас это мелочи. Уверена, что мы с этим справимся. Мы, украинцы, такие смелые. Всегда двигаемся, у нас есть азарт, ставим перед собой задачи, которых достигаем. Хочу всех успокоить. Все прекрасно. Мы ответственные и понимаем, что это представление страны. Я – сумасшедшая художница. Не думаю о материальном, для меня самое главное, чтобы творческий замысел оставался нетронутым", – заметила исполнительница.

Напомним, что ранее LELÉKA откровенно признавалась, что может оказаться в затруднительном положении, если не найдет спонсоров для своего выступления на главной сцене Европы. Подготовка к песенному конкурсу требует больших финансовых вложений, которые артистка не могла себе позволить, из-за чего определенный период ее команда даже работала на "волонтерских началах".

"Тогда мы будем как некоторые из финалистов прошлых лет, которые так и не нашли этих средств, поэтому до сих пор выплачивают долги. Я очень надеюсь, что у нас этого не будет. Речь сейчас не идет о какой-то моей творческой реализации. Мы хотим как можно достойнее, как можно красивее представить Украину", – говорила знаменитость.

LELÉKA выйдет на сцену 70-го Евровидения 14 мая во время второго полуфинала под номером 12. Она представит Украину с композицией Ridnym, рассказывающей о надежде, внутренней силе и личном пути обновления.

