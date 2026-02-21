'Не позволяю себе надолго зацикливаться': Елена Зеленская откровенно рассказала о страхах во время большой войны и волнениях за мужа

Накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения России на территории Украины первая леди Елена Зеленская откровенно рассказала о личных переживаниях. Общественный деятель призналась, что на протяжении всей войны ее не покидает чувство страха, поэтому полностью счастливой она не была ни одного дня с 24 февраля 2022-го.

Видео дня

Об этом жена президента Украины Владимира Зеленского рассказала в интервью для CNN. Она подчеркнула, что для того, чтобы полностью не погружаться в негатив, пытается отбрасывать от себя все тревоги и фокусировать внимание на маленьких радостях, как, например, появление в семье маленькой собачки.

"Потому что иначе это мешает нормально жить. Этот страх иногда пытается вынырнуть на поверхность, но я не позволяю себе надолго зацикливаться на нем", – поделилась общественный деятель.

Кроме того, Елена Зеленская отметила, что большая война очень сильно повлияла на ее мужа. По словам первой леди Украины, когда она смотрит на Владимира Зеленского, появляется ощущение, что российский террор нашей Родины продолжается значительно дольше, чем четыре года.

"Это видно, если посмотреть на него. Но это не настолько важно, как то, что он переживает внутри, на эмоциональном уровне", – высказалась Елена Зеленская.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Зеленская рассказала о ночном кошмаре, который снится ей с начала большой войны, и растолковала его.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!