Елена Зеленская рассказала о ночном кошмаре, который снится ей с начала большой войны, и разъяснила его

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась, что после начала полномасштабного вторжения ее сон далеко не всегда является спокойным. Общественная деятельница часто видит один и тот же ночной кошмар, что связан с делом, которое она очень любила делать до 24 февраля 2022 года – ездить на автомобиле в одиночку.

Видео дня

Жене украинского президента Владимира Зеленского видится во сне, будто бы у нее возникают серьезные проблемы с машиной. Об этом она рассказала в интервью изданию The Times.

"Мне часто снится сон, где я еду на машине, и у меня возникают проблемы с тормозами. Я не могу остановиться. Но каким-то образом мне удается, как по мановению волшебной палочки, решить эту проблему. Я никогда не попадаю в аварию. Но это ощущение, что я не контролирую машину, очень пугает меня во сне", – поделилась первая леди.

Елена Зеленская отметила, что нашла для себя значение этого ночного кошмара. По мнению общественного деятеля, таким образом ее подсознание пытается найти контроль, которого она сейчас не имеет.

Что интересно, одной из первых вещей, которую Елена Зеленская хочет сделать после окончания войны, это вернуться за руль автомобиля. По словам первой леди Украины, в мирное время вождение в одиночку было для нее своеобразным ритуалом для успокоения.

"Сейчас у меня нет возможности ни ездить, ни быть одной. Поэтому я хотела бы вернуться к поездкам на машине в пригород или сельскую местность. Возможно, даже выключив телефон на час", – рассказала общественный деятель.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Зеленская удивила британцев прямотой и упрекнула из-за выступления Нетребко в Королевской опере.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!