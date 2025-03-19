Звезда Netflix Рудинский вспомнил странную реакцию российского актера, когда фильм о войне в Украине победил на BAFTA 2025

Украинский актер Александр Рудинский, ставший звездой стримингового сервиса Netflix, поделился своими впечатлениями от победы документального фильма о войне в Украине "Камень, ножницы, бумага" на кинопремии BAFTA 2025. Артист рассказал о реакции российских актеров, в частности, пропагандиста Юрия Борисова, на момент награждения.

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По словам Рудинского, в интервью журналу ELLE, для обложки которого он снялся, он не мог не обратить внимание на реакцию Борисова, сидевшего среди других номинантов на премии. Актер рассказал, что в случае победы готовил речь, которую хотел произнести со сцены. Важным для него было увидеть реакцию россиян на этот момент, особенно когда на экране демонстрировали сцену из фильма, где его герой спрашивает: "Ты русских там видел?"

"Когда я говорил речь со сцены, я периодически смотрел в их сторону, потому что они сидели очень близко вместе с другими номинантами, с Тимоти Шаламе, Эдриеном Броуди и т.д. Когда объявляли номинации, на экран выводили фрагменты из фильма. И как же я был горд, что из нашего фильма взяли сцену, где мой экранный отец спрашивает меня, когда я забегаю после взрыва автобуса: "Ты русских там видел?" Этот фрагмент продолжался 15 секунд. Весь зал сосредоточенно смотрел на экран, и я знал, что россияне видят и слышат то, что все остальные", – рассказал знаменитость.

Интересно, что Юрий Борисов аплодировал в тот момент. Однако Рудинский предполагает, что это могло произойти бессознательно или под давлением эмоций.

Рудинский также отметил, что Борисов пытается избегать темы войны за границей, чтобы не упустить возможность работать в международных проектах. Однако, по словам актера, россиянин все равно возвращается в Москву, где продолжает жить со своей семьей.

"Конечно, Борисов пытается не говорить за границей о войне, развязавшей РФ против Украины, чтобы не потерять возможности работать в международных проектах, удалился из соцсетей и работает над своей европейской фильмографией. Но он все равно возвращается после съемок в Москву, где и дальше живет со своей семьей", – добавил Александр Рудынский.

Фильм "Камень, бумага, ножницы", в котором Рудинский исполняет главную роль, получил премию BAFTA 2025 в номинации "Лучший короткометражный фильм". Команда фильма, включая режиссера Франца Бома и Рудинского, поднялась на сцену в Лондоне, чтобы получить награду. Александр Рудинский посвятил премию своему другу Жене Светличному, погибшему на войне, а также всем украинским военным, борющимся за свободу страны. "Слава Украине!" – произнес актер со сцены.

Ранее OBOZ.UA писал, что Александр Рудинский разнес российских актеров, получивших "Оскар 2025" за фильм "Анора". По мнению 28-летней знаменитости, это было незаслуженно.

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