Не пишет, не звонит, не здоровается. Ольга Сумская раскрыла правду о разрыве со старшей сестрой Натальей

Народная артистка Украины Ольга Сумская откровенно призналась, что ее отношения со старшей сестрой Натальей Сумской остаются непростыми. Несмотря на то, что ранее актриса заявляла о примирении с родственницей, на самом деле ситуация далека от взаимопонимания.

По словам Ольги, сестра не поддерживает контакт: не пишет, не звонит и не здоровается при встрече. Об этом артистка рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Человек не пишет, не звонит, – комментирует ситуацию Ольга Сумская. – Не здоровается при встрече – и так уже давно. Знаете, это больно. Эта боль углубилась, укоренилась, укрепилась в своем негативе. И, к сожалению, к этому уже немного привыкло. Но я всегда открыта к общению. Всегда. Я готова обнять, протянуть руку, подарить сестринское тепло".

"Помню, как она первой сказала публично, что мы не общаемся, – продолжила актриса. – Я не хотела, чтобы об этом знали люди. Для меня семья – это самое святое, что имеет человек. Это тыл, это то, что держит. И когда что-то в семейных отношениях разрушается, когда неприятные подробности выходят наружу, остановить это уже невозможно".

Несмотря на непростые отношения, Сумская подчеркнула, что Наталья остается для нее родным человеком: "Это моя вторая мама. Моя крестная мама в кино, которая открыла дверь в мир кино. Именно она привела меня за руку на киностудию, где я получила роль Панночки в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". Мне было всего 16 лет, режиссер утвердил. Все годами складывалось хорошо, а потом что-то разрушилось. Так уж сложилась жизнь. Иногда судьба разводит даже самых близких людей, и не всегда можно найти точную причину. Но я не держу обиды".

