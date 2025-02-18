'Единственное, о чем я жалею...' Ольга Сумская высказалась о примирении с сестрой и рассказала о вещем сне

Украинская актриса Ольга Сумская после лет напряженных отношений с родной сестрой Наталией Сумской открыто заявила об их примирении. Она поделилась деталями возобновления общения и рассказала о вещем сне, который, по ее словам, предшествовал этому важному шагу.

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Ольга Сумская призналась в интервью "Вкусно и Душевно с Размиком", что еще несколько месяцев назад ей приснился особый сон, оставивший глубокий след в ее сердце. По словам актрисы, он стал для нее символическим знаком, что пора оставить все недоразумения в прошлом.

"Мне приснился сон несколько месяцев назад, что я иду по улице у собора и вижу: стоит священник и благословляет людей, люди причащаются. Я подхожу к нему и говорю: "Благословите меня, Отче", и вот кладу ему руку. Он благословляет, и вдруг еще одна рука (появляется сверху. – Ред.). Я поворачиваю голову, а это Наташа. И священник держит эти две руки вместе. После этого сна прошло некоторое время и мы начали общаться", – вспомнила актриса.

Несмотря на возобновление отношений, Ольга Сумская признается, что у нее осталось одно большое сожаление – они с Наталией так и не воплотили общие творческие проекты. Актриса отмечает, что искренне надеется на возможность сотрудничества в будущем.

"Единственное, о чем я сожалею, что мы не воплотили вместе проект вокальный. Сестры Сумские. И еще несколько театральных проектов. Я открыта, я желаю. Я буду очень счастлива, если это произойдет", – добавила она.

Что известно о конфликте между Ольгой и Натальей Сумской

Конфликт между Ольгой и Натальей Сумской длился несколько лет и начался еще до полномасштабного вторжения. Одним из камней стала ситуация вокруг дочери Ольги – Антонины Паперной, строящей карьеру в России.

Ранее она не раз рассказывала о сложных отношениях с сестрой. Актриса вспоминала случаи, когда Наталья даже избегала сидеть рядом на мероприятиях, а сам разрыв общения был инициирован старшей сестрой.

Со своей стороны Наталья Сумская объясняла это тем, что у них разные взгляды на жизнь и профессию.

"Вокруг нас происходит много незаурядных событий, которые влияют на нас. Мы в одной отрасли работаем, у нас есть определенные приоритеты и стиль жизни. Очевидно, он разный, этот стиль жизни. Я не могу указывать людям, как им жить. Я выбираю так, кто-то выбирает иначе", – отмечала она.

Дополнительное напряжение ситуации добавил и племянник Ольги – Вячеслав Хостикоев, который публично выразил недовольство тем, что Антонина Паперна не высказывается о войне в Украине.

Ольга Сумская не раз отмечала, что надеялась на окончательное примирение и искренне ждала момента, когда их семья снова соберется вместе.

"Боже, она даже сегодня мне приснилась, как я ее обнимаю и целую. Прижимаю к сердцу очень сильно. Видите, во снах приходит. Значит, когда-то будет и теплая встреча. Наталочка – моя вторая мама. Привела меня на съемочную площадку – я ей благодарю всех. А потом что-то случилось… Не сейчас, давно уже. Началось еще после "Роксоланы" – какое-то такое отчуждение пошло. Но для меня она всегда первая в профессии – напишите об этом. Непревзойденная, самая талантливая и прекрасная актриса в мире", – выражалась знаменитость.

Ранее OBOZ.UA писал, что Сумская рассказала о грандиозных семейных планах и показала редкие фото своей актерской династии.

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