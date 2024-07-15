Беременную Марго Робби впервые заметили на публике: звезда 'Барби' гладила свой живот и нежно целовала мужа

Австралийская актриса Марго Робби впервые вышла в люди в новом статусе, объявив о своей беременности неделю назад. Будущую маму заметили на теннисном турнире Уимблдон в Лондоне.

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На свежих снимках 34-летнюю звезду можно увидеть в компании мужа – британского кинопродюсера Тома Акерли. Фотографы запечатлели милые моменты пары, наблюдавшей за игрой на трибунах. На одной из фотографий актриса целует любимого в нос, на другой – чувственно гладит свой животик.

Как сообщает ELLE, Робби нарядила изысканное драпированное ассиметричное платье в горошек от Alaïa. Она дополнила образ, добавив мюли и сумку от модного дома. Вскоре после новости, что Робби и Акерли ждут первенца, источник рассказал изданию People о том, насколько они взволнованы. По словам инсайдеров, они "хотели создать семью уже давно": "Семья много значит для них обоих, и было ясно еще на ранних стадиях отношений – они действительно хотят быть родителями".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что известно о муже звезды "Барби", впервые встретившем Марго на съемочной площадке ленты "Французская сюита" в 2013 году. Детальнее – в нашем материале.

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