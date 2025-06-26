Не изменяют традициям. Кейт Миддлтон выбрала школу для принца Джорджа: сколько будет стоить обучение

После месяцев предположений аналитики и поклонники королевской семьи наконец-то получили ответ на вопрос, который волновал многих: где продолжит обучение принц Джордж. По новым данным, сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон пойдет по пути своего отца – будущий король будет получать образование в знаменитом Итонском колледже, одном из самых престижных заведений Великобритании.

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Источники, приближенные к дворцу, сообщили изданию Daily Mail, что решение уже практически принято. Как отмечает инсайдер, "все дороги ведут в Итон". Эта школа-интернат имеет тесные связи с британской монархией: именно здесь в свое время учились принцы Уильям и Гарри, а также ряд других членов семьи Спенсеров, в том числе родные принцессы Дианы. Принц Уильям стал первым непосредственным наследником британского престола, который поступил в Итон – он начал обучение там в 1995 году.

И хотя Итон принимает мальчиков в возрасте от 13 до 18 лет, родители обязаны зарегистрировать ребенка до 30 июня того учебного года, когда сыну исполняется 10. Принцу Джорджу уже вскоре – 22 июля – исполнится 12 лет, поэтому, скорее всего, документы были поданы заблаговременно. В 2023 году его видели во время частного визита в Итон вместе с родителями, что уже тогда спровоцировало слухи об окончательном выборе.

Ежегодная плата за обучение в Итонском колледже составляет более 70 000 долларов. Согласно официальной информации на сайте школы, эта сумма покрывает не только академическую программу, но и проживание, питание, спортивные и художественные активности, большинство учебных материалов. Отдельно оплачиваются дополнительные услуги – индивидуальные уроки музыки, участие в клубах, страховка и образовательные путешествия.

Несмотря на то, что Итон является школой-интернатом, его расположение – в нескольких минутах езды от Виндзора – позволяет поддерживать тесные семейные связи. Именно в Виндзоре расположен коттедж Аделаида, где живет семья принца и принцессы Уэльских. Ожидается, что Джордж, как и его отец в детстве, сможет проводить выходные дома или навещать семью. В свое время принц Уильям регулярно обедал каждое воскресенье с королевой Елизаветой II в Виндзорском замке, даже во время учебы в Итоне.

В настоящее время принц Джордж, его сестра принцесса Шарлотта и младший брат принц Луи учатся в школе Lambrook, которая также расположена поблизости. Если Джордж поступит в Итон, впоследствии туда может перейти и Луи. Шарлотта же не сможет присоединиться к братьям – Итон является учебным заведением исключительно для мальчиков. Вероятно, девочка пойдет по пути своей матери, которая в свое время получала образование в совместном колледже Marlborough.

В последнее время королевские дети редко появляются на публике, что является частью продуманной стратегии родителей. Уильям и Кейт сознательно ограничивают медиа-присутствие своих детей, предоставляя им возможность иметь нормальное детство. Однако в отдельных важных событиях они таки участвуют: в частности, 14 июня трое детей сопровождали родителей на параде Trooping the Colour по случаю официального дня рождения короля Чарльза III.

Королевские эксперты отмечают, что подход к воспитанию Джорджа является сбалансированным: с одной стороны, родители защищают его от чрезмерного внимания, с другой – постепенно готовят к ответственности, которая ждет его в будущем.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кейт Миддлтон запретила своим детям участвовать в кровавой королевской традиции, которой придерживались многие поколения. Ранее ее прошли король Чарльз III, принцы Уильям и Гарри.

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