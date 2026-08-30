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"Не хочу всю жизнь быть лишь сыном легенды": Богдан Зинкевич – о непубличном отце, брате в армии и своем сыне, вернувшемся из Британии

Оксана Гейдор
Шоу Oboz
8 минут
492
Богдан Зинкевич
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Богдан Зинкевич – звукорежиссер, более 20 лет работающий в кино, на телевидении и в рекламе. Младший сын легендарного украинского певца Василия Зинкевича. Богдан не любит публичности, редко дает интервью и почти не рассказывает о своей личной жизни.

Мы пообщались с Зинкевичем-младшим на допремьерном показе фильма "Поезд "Червона рута", где он работал звукорежиссером. Эта картина стала для него особенной еще и по личной причине: Василий Зинкевич – один из самых известных исполнителей песни "Червона рута".

В интервью OBOZ.UA Богдан рассказал, почему не хочет, чтобы его воспринимали лишь как сына известного артиста, как складываются его отношения с отцом и старшим братом, который сейчас служит в Третьем армейском корпусе. А еще – о своей семье: жене-архитекторе и 16-летнем сыне, который после двух лет обучения в Англии вернулся в Украину и теперь думает о будущем в машиностроении.

На допремьерном показе фильма "Поезд "Червона рута".

– О том, что вы участвуете в этом фильме, нам рассказывал в интервью его продюсер Юрий Горбунов. Для вас это еще одна профессиональная работа или все-таки особенный проект?

– Для меня было большой честью получить приглашение поработать звукорежиссером над этой картиной. В кино я работаю уже не первый год – в целом здесь, на телевидении и в рекламе, я работаю более 20 лет. Окончил кинофакультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, так что это моя профессия.

Не хочу сейчас перечислять все свои работы – наверняка кого-то обязательно забуду, а не хотелось бы никого обидеть. Но скажу так: несмотря на весь мой профессиональный опыт, этот фильм для меня действительно особенный. В него я вложил гораздо больше внимания, сил и, пожалуй, даже каких-то внутренних переживаний, чем во многие другие свои работы. Для меня здесь важен не только профессиональный результат. Очень хочется, чтобы картина удалась, чтобы мы действительно достойно рассказали эту историю.

На допремьерном показе фильма "Поезд "Червона рута"

– Я знаю, что Юрий Горбунов советовался с вашим отцом по поводу фильма, звонил ему, обсуждал некоторые моменты.

– Собственно, об их разговорах я вам ничего сказать не могу. Не воспринимайте это как неуважение, но меня всю жизнь так или иначе воспринимают как сына Василия Зинкевича. Да, это мой отец, и я им очень горжусь. Но в то же время я уже много лет работаю по профессии, у меня есть собственный опыт и свой путь. Поэтому для меня важно, чтобы в этом проекте меня воспринимали прежде всего как звукорежиссера.

Я пришел в этот фильм не просто как сын известного артиста, а как специалист. В свое время сам поступал в театральный институт. Не просил отца помогать мне, не пользовался его именем, чтобы пробиться. Мне было важно самому пройти этот путь. Поэтому и на съемках "Поезда "Червона рута" занимался своей работой. Да, насколько я понимаю, отец тоже причастен к этой картине. Возможно, он консультировал, возможно, они с Юрием Николаевичем что-то обсуждали. Но я в их разговор не вмешивался. Это их договоренности, и я не хотел бы их комментировать.

Богдан очень похож на своего легендарного отца.

– Вы говорите, что не хотите, чтобы вас воспринимали исключительно как сына Василия Зинкевича. И все же, когда вы называете свою фамилию, вас переспрашивают:"Вы, случайно, не сын Зинкевича?"

– Знаете, сейчас я замечаю даже кое-что другое. Молодое поколение, к сожалению, уже не так хорошо знает эту фамилию. Есть люди, которые интересуются украинской эстрадой, ее историей, слушают старые записи, открывают для себя наших легендарных артистов – они, конечно, сразу понимают, о ком идет речь. Но для многих молодых людей фамилия Зинкевич уже не вызывает мгновенной ассоциации с Василием Зинкевичем, как это было у поколения наших родителей. И, если честно, я к этому отношусь спокойно. Я не хочу всю жизнь быть лишь сыном легенды.

На съемках фильма "Поезд "Червона рута"

– Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Вы живете в Киеве, да?

– Да. Я уже давно живу в Киеве, здесь моя семья. Жена – киевлянка. Александра – архитектор. Работает по специальности, имеет большой профессиональный опыт. У нас есть сын, уже взрослый парень. Роману – 16. В этом году он пойдет в одиннадцатый класс.

– А почему я была уверена, что вы еще совсем молоды и даже не женаты. Думала, что еще только в поисках своего счастья.

– Нет, вы ошиблись (смеется). Мне уже 43 года.

– Да неужели! Выглядите намного моложе. Интересно, Роман – единственный внук вашего отца?

– Пока что единственный.

Василий Зинкевич с сыновьями.

– А они хорошо общаются друг с другом?

– Да, конечно. Роман учится в музыкальной школе, в классе вокала. И как-то у нас с папой завязался интересный разговор: мы думали, какую песню Роману стоило бы спеть. И дедушка говорит: "Пусть поет "Я піду в далекі гори". Я даже нашел и скачал ноты. Думаю: надо будет заняться этим вопросом, подготовить Романа. Но потом как-то отложилось. Началась новая четверть, Роман пошел в музыкальную школу, и я уже не возвращался к этому разговору. И вот однажды он приходит домой и говорит: "Папа, мне сегодня дали новую песню учить". Я спрашиваю: "Какую?". А он отвечает: "Я піду в далекі гори". Я аж замер. Говорю: "Да ну! Мы же буквально недавно с дедушкой говорили, что тебе надо ее спеть!"

Сразу позвонил Василию Ивановичу: "Папа, как ты знал, что ему дадут именно эту песню?" А он, кажется, даже не удивился. Но ведь никто в музыкальной школе не знал о нашем разговоре. Это просто так совпало, не знаю, как это объяснить. Какая-то магия! Потому что совпадение настолько точное, что невольно начинаешь думать о чем-то большем. Ждем академического концерта, чтобы наконец услышать, как Роман исполнит эту песню. Думаю, для дедушки это тоже будет особенный момент.

На допремьерном показе фильма "Поезд "Червона рута"

– А какую профессию Роман хочет выбрать? Уже определился, кем хочет стать?

– Он задумывается об инженерии, в частности о машиностроении. Я связываю это и с тем, что сегодня в Украине очень востребованы производство, технологии и инженерные специальности. Возможно, это в какой-то мере веяние времени, но, если посмотреть шире, Украина всегда обладала большим потенциалом в технических науках. Поэтому считаю, что это интересный выбор. Искусства в его жизни и так хватает. Он с детства находится в этой среде, учится в музыкальной школе, занимается вокалом, рядом с ним – творческая семья. Поэтому, если когда-нибудь он захочет попробовать себя в искусстве, для него эти двери всегда будут открыты. И я не хочу решать за него. Для меня важно, чтобы он сам понял, чем хочет заниматься. Если его действительно увлекает машиностроение – только поддержу его.

– Роман будет учиться в Украине или вы рассматриваете возможность обучения за границей? Возможно, уже выбрали университет?

– Роман два года учился в Англии. Уехали туда во время полномасштабного вторжения, но очень хотелось домой. Когда ситуация стала более понятной, решили, что школу он закончит здесь, в Украине. К тому же сейчас украинский аттестат принимают английские учебные заведения, поэтому в будущем он сможет поступать и туда. Пока что наш план – закончить школу в Украине, а дальше уже смотреть по ситуации. Обучение в Англии мы не исключаем, но в любом случае видим его будущее связанным с Украиной. Мне вообще близка мысль, что мы можем брать лучшее из западного опыта – знания, технологии, подходы – и привозить это сюда, чтобы развивать страну. Я считаю, что у Украины огромный потенциал, и мы можем быть не хуже стран Западной Европы.

Василий Зинкевич со старшим сыном Василием на церемонии вручения премии "Национальная легенда Украины".

– Ваш старший брат Василий тоже выбрал творческую профессию?

– Он окончил художественную академию по специальности "графический дизайн". Василий старше меня примерно на полтора года. Сейчас он служит в Третьем армейском корпусе. И интересно, что даже там его профессиональные навыки пригодились ему. Он нашел себя в Вооруженных силах, в частности в хорунжей службе. Одно из направлений его работы – рассказывать военнослужащим об украинской культуре, наших традициях и истории, помогать лучше понимать и ощущать собственную национальную идентичность. И здесь его образование графического дизайнера очень помогает. Он умеет работать с визуальной информацией, находить понятную форму для сложных вещей, привлекать внимание.

Семья Зинкевичей на церемонии вручения премии "Национальная легенда Украины".

– Вы близки с братом?

– Да, но он уже почти два года в армии, поэтому наше общение сейчас совсем не такое, как раньше. Мы не можем просто в любой момент позвонить друг другу и поговорить. Я могу написать ему, а когда у него будет возможность, он перезвонит или ответит. Самое главное – он всегда старается дать знать, что все в порядке. Бывает, что связи нет вообще, тогда успокаиваешь себя, что нужно просто подождать.

С Ольгой Сумской и Виталием Борисюком на прощании с композитором Игорем Покладом.

– Василий Зинкевич-младший – женат?

– Насколько я понимаю, пока он в армии, личная жизнь немного отошла на второй план. Честно говоря, я не совсем в курсе их отношений. Официально он не женат, возможно, для него не так важно оформить брак. И я не хотел бы говорить за брата. Если он захочет и у него будет возможность, он сам об этом расскажет.

Назарий Яремчук и Василий Зинкевич – артисты, чьи голоса стали символами украинской песни.

– А с папой у вас близкие отношения? О его жизни сейчас практически ничего не известно, потому что он ведет довольно закрытый образ жизни, не дает интервью.

– Да, мы с папой очень близки. Но я хорошо знаю его характер и уже понимаю, когда лучше позвонить, а когда не стоит отвлекать. Например, если знаю, что он готовится к какому-то выступлению, не буду беспокоить лишний раз. Папа очень чувствительный человек, он легко погружается в разговор, может мгновенно переключиться на другую тему, начать эмоционально обсуждать что-то. А я знаю, что перед выступлением ему важно сосредоточиться, побыть в своем внутреннем пространстве. Поэтому иногда лучше просто написать. Думаю, это тоже часть близких отношений – не только много говорить, но и чувствовать, когда человеку нужна тишина.

Ранее OBOZ.UA писал, что младший сын Василия Зинкевича появился на прощании с Игорем Покладом и рассказал о чем-то очень личном.

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