"Не хочу всю жизнь быть лишь сыном легенды": Богдан Зинкевич – о непубличном отце, брате в армии и своем сыне, вернувшемся из Британии

Богдан Зинкевич – звукорежиссер, более 20 лет работающий в кино, на телевидении и в рекламе. Младший сын легендарного украинского певца Василия Зинкевича. Богдан не любит публичности, редко дает интервью и почти не рассказывает о своей личной жизни.

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Мы пообщались с Зинкевичем-младшим на допремьерном показе фильма "Поезд "Червона рута", где он работал звукорежиссером. Эта картина стала для него особенной еще и по личной причине: Василий Зинкевич – один из самых известных исполнителей песни "Червона рута".

В интервью OBOZ.UA Богдан рассказал, почему не хочет, чтобы его воспринимали лишь как сына известного артиста, как складываются его отношения с отцом и старшим братом, который сейчас служит в Третьем армейском корпусе. А еще – о своей семье: жене-архитекторе и 16-летнем сыне, который после двух лет обучения в Англии вернулся в Украину и теперь думает о будущем в машиностроении.

– О том, что вы участвуете в этом фильме, нам рассказывал в интервью его продюсер Юрий Горбунов. Для вас это еще одна профессиональная работа или все-таки особенный проект?

– Для меня было большой честью получить приглашение поработать звукорежиссером над этой картиной. В кино я работаю уже не первый год – в целом здесь, на телевидении и в рекламе, я работаю более 20 лет. Окончил кинофакультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, так что это моя профессия.

Не хочу сейчас перечислять все свои работы – наверняка кого-то обязательно забуду, а не хотелось бы никого обидеть. Но скажу так: несмотря на весь мой профессиональный опыт, этот фильм для меня действительно особенный. В него я вложил гораздо больше внимания, сил и, пожалуй, даже каких-то внутренних переживаний, чем во многие другие свои работы. Для меня здесь важен не только профессиональный результат. Очень хочется, чтобы картина удалась, чтобы мы действительно достойно рассказали эту историю.

– Я знаю, что Юрий Горбунов советовался с вашим отцом по поводу фильма, звонил ему, обсуждал некоторые моменты.

– Собственно, об их разговорах я вам ничего сказать не могу. Не воспринимайте это как неуважение, но меня всю жизнь так или иначе воспринимают как сына Василия Зинкевича. Да, это мой отец, и я им очень горжусь. Но в то же время я уже много лет работаю по профессии, у меня есть собственный опыт и свой путь. Поэтому для меня важно, чтобы в этом проекте меня воспринимали прежде всего как звукорежиссера.

Я пришел в этот фильм не просто как сын известного артиста, а как специалист. В свое время сам поступал в театральный институт. Не просил отца помогать мне, не пользовался его именем, чтобы пробиться. Мне было важно самому пройти этот путь. Поэтому и на съемках "Поезда "Червона рута" занимался своей работой. Да, насколько я понимаю, отец тоже причастен к этой картине. Возможно, он консультировал, возможно, они с Юрием Николаевичем что-то обсуждали. Но я в их разговор не вмешивался. Это их договоренности, и я не хотел бы их комментировать.

– Вы говорите, что не хотите, чтобы вас воспринимали исключительно как сына Василия Зинкевича. И все же, когда вы называете свою фамилию, вас переспрашивают:"Вы, случайно, не сын Зинкевича?"

– Знаете, сейчас я замечаю даже кое-что другое. Молодое поколение, к сожалению, уже не так хорошо знает эту фамилию. Есть люди, которые интересуются украинской эстрадой, ее историей, слушают старые записи, открывают для себя наших легендарных артистов – они, конечно, сразу понимают, о ком идет речь. Но для многих молодых людей фамилия Зинкевич уже не вызывает мгновенной ассоциации с Василием Зинкевичем, как это было у поколения наших родителей. И, если честно, я к этому отношусь спокойно. Я не хочу всю жизнь быть лишь сыном легенды.

– Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Вы живете в Киеве, да?

– Да. Я уже давно живу в Киеве, здесь моя семья. Жена – киевлянка. Александра – архитектор. Работает по специальности, имеет большой профессиональный опыт. У нас есть сын, уже взрослый парень. Роману – 16. В этом году он пойдет в одиннадцатый класс.

– А почему я была уверена, что вы еще совсем молоды и даже не женаты. Думала, что еще только в поисках своего счастья.

– Нет, вы ошиблись (смеется). Мне уже 43 года.

– Да неужели! Выглядите намного моложе. Интересно, Роман – единственный внук вашего отца?

– Пока что единственный.

– А они хорошо общаются друг с другом?

– Да, конечно. Роман учится в музыкальной школе, в классе вокала. И как-то у нас с папой завязался интересный разговор: мы думали, какую песню Роману стоило бы спеть. И дедушка говорит: "Пусть поет "Я піду в далекі гори". Я даже нашел и скачал ноты. Думаю: надо будет заняться этим вопросом, подготовить Романа. Но потом как-то отложилось. Началась новая четверть, Роман пошел в музыкальную школу, и я уже не возвращался к этому разговору. И вот однажды он приходит домой и говорит: "Папа, мне сегодня дали новую песню учить". Я спрашиваю: "Какую?". А он отвечает: "Я піду в далекі гори". Я аж замер. Говорю: "Да ну! Мы же буквально недавно с дедушкой говорили, что тебе надо ее спеть!"

Сразу позвонил Василию Ивановичу: "Папа, как ты знал, что ему дадут именно эту песню?" А он, кажется, даже не удивился. Но ведь никто в музыкальной школе не знал о нашем разговоре. Это просто так совпало, не знаю, как это объяснить. Какая-то магия! Потому что совпадение настолько точное, что невольно начинаешь думать о чем-то большем. Ждем академического концерта, чтобы наконец услышать, как Роман исполнит эту песню. Думаю, для дедушки это тоже будет особенный момент.

– А какую профессию Роман хочет выбрать? Уже определился, кем хочет стать?

– Он задумывается об инженерии, в частности о машиностроении. Я связываю это и с тем, что сегодня в Украине очень востребованы производство, технологии и инженерные специальности. Возможно, это в какой-то мере веяние времени, но, если посмотреть шире, Украина всегда обладала большим потенциалом в технических науках. Поэтому считаю, что это интересный выбор. Искусства в его жизни и так хватает. Он с детства находится в этой среде, учится в музыкальной школе, занимается вокалом, рядом с ним – творческая семья. Поэтому, если когда-нибудь он захочет попробовать себя в искусстве, для него эти двери всегда будут открыты. И я не хочу решать за него. Для меня важно, чтобы он сам понял, чем хочет заниматься. Если его действительно увлекает машиностроение – только поддержу его.

– Роман будет учиться в Украине или вы рассматриваете возможность обучения за границей? Возможно, уже выбрали университет?

– Роман два года учился в Англии. Уехали туда во время полномасштабного вторжения, но очень хотелось домой. Когда ситуация стала более понятной, решили, что школу он закончит здесь, в Украине. К тому же сейчас украинский аттестат принимают английские учебные заведения, поэтому в будущем он сможет поступать и туда. Пока что наш план – закончить школу в Украине, а дальше уже смотреть по ситуации. Обучение в Англии мы не исключаем, но в любом случае видим его будущее связанным с Украиной. Мне вообще близка мысль, что мы можем брать лучшее из западного опыта – знания, технологии, подходы – и привозить это сюда, чтобы развивать страну. Я считаю, что у Украины огромный потенциал, и мы можем быть не хуже стран Западной Европы.

– Ваш старший брат Василий тоже выбрал творческую профессию?

– Он окончил художественную академию по специальности "графический дизайн". Василий старше меня примерно на полтора года. Сейчас он служит в Третьем армейском корпусе. И интересно, что даже там его профессиональные навыки пригодились ему. Он нашел себя в Вооруженных силах, в частности в хорунжей службе. Одно из направлений его работы – рассказывать военнослужащим об украинской культуре, наших традициях и истории, помогать лучше понимать и ощущать собственную национальную идентичность. И здесь его образование графического дизайнера очень помогает. Он умеет работать с визуальной информацией, находить понятную форму для сложных вещей, привлекать внимание.

– Вы близки с братом?

– Да, но он уже почти два года в армии, поэтому наше общение сейчас совсем не такое, как раньше. Мы не можем просто в любой момент позвонить друг другу и поговорить. Я могу написать ему, а когда у него будет возможность, он перезвонит или ответит. Самое главное – он всегда старается дать знать, что все в порядке. Бывает, что связи нет вообще, тогда успокаиваешь себя, что нужно просто подождать.

– Василий Зинкевич-младший – женат?

– Насколько я понимаю, пока он в армии, личная жизнь немного отошла на второй план. Честно говоря, я не совсем в курсе их отношений. Официально он не женат, возможно, для него не так важно оформить брак. И я не хотел бы говорить за брата. Если он захочет и у него будет возможность, он сам об этом расскажет.

– А с папой у вас близкие отношения? О его жизни сейчас практически ничего не известно, потому что он ведет довольно закрытый образ жизни, не дает интервью.

– Да, мы с папой очень близки. Но я хорошо знаю его характер и уже понимаю, когда лучше позвонить, а когда не стоит отвлекать. Например, если знаю, что он готовится к какому-то выступлению, не буду беспокоить лишний раз. Папа очень чувствительный человек, он легко погружается в разговор, может мгновенно переключиться на другую тему, начать эмоционально обсуждать что-то. А я знаю, что перед выступлением ему важно сосредоточиться, побыть в своем внутреннем пространстве. Поэтому иногда лучше просто написать. Думаю, это тоже часть близких отношений – не только много говорить, но и чувствовать, когда человеку нужна тишина.

Ранее OBOZ.UA писал, что младший сын Василия Зинкевича появился на прощании с Игорем Покладом и рассказал о чем-то очень личном.

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