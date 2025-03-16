'Не хочу травмировать психику': популярная TikTok-блогер 'Худе Стерво' заговорила о своем участии в 'Холостяке'

Популярная TikTok-блогер Анастасия Воскобойник, известная как "Худе Стерво", объяснила, почему не будет участвовать в реалити-шоу "Холостяк". Ранее она рассказывала, что думала над участием нынешнего, тринадцатого сезона, однако ее кое-что остановило.

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В интервью "33 запитання" Воскобойник призналась, что не готова к такому эмоциональному испытанию и не видит смысла в формате, где десятки девушек соревнуются за одного мужчину. Для нее такой способ построения отношений некомфортен.

"Во-первых, я понимаю, что это морально тяжело. Я не хочу травмировать свою психику. Мне достаточно стресса в жизни", – рассказала блогер.

По словам "Худой Стервы", она не рассматривает других вариантов, кроме того, чтобы найти "своего" человека без подобных испытаний.

"Для меня модель, когда я и еще 20 девушек за одного мужчину бьемся, выгрызаемся, ломаем ногти, два месяца жизни у меня просто выпадают. Это при условии, что он меня выберет, а я другого не рассматриваю. Та ну, нет, мне что, нечем себя занять?" – добавила она.

Ранее OBOZ.UA писал, что олимпийский чемпион высказался о своем участии в следующем "Холостяке". Он признался, что не отказался бы от участия в проекте.

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