Олимпийский чемпион высказался о своем участии в следующем 'Холостяке'

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев рассекретил, согласился ли бы стать главным героем романтического реалити "Холостяк". Он признался, что не отказался бы от участия в проекте, ведь это может быть интересным опытом.

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Более того, по мнению 31-летнего чемпиона, появление на шоу может помочь привлечь больше внимания к спортсменам. Об этом он рассказал в проекте "Смачно&Душевно з Разміком".

"Интересный опыт, можно было бы. Я бы согласился. Там будут постоянно говорить: "Спортивный гимнаст, спортивный гимнаст" – это популяризация вида спорта", – выразился Верняев.

Стоит отметить, что после завершения "Холостяка-13" с ветераном российско-украинской войны Александром "Тереном" Будьком, в декабре 2024 года создатели шоу отметили: планируют снимать новый сезон проекта. Пока не известно, кто станет главным героем романтического шоу и когда состоится премьера.

Олег Верняев дебютировал в гимнастике на чемпионате Европы в 2012 году и завоевал серебряную медаль. В 2014-м на этом соревновании он выборол золото в упражнениях на брусьях и две бронзы – в опорном прыжке и команде. В 2015-м Олег Верняев стал первым украинским спортсменом, которому удалось получить Кубок мира по гимнастике. А в апреле этого же года он стал абсолютным чемпионом Европы по многоборью.

В 2016-м Олег Верняев завоевал для Украины золотую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в соревнованиях на параллельных брусьях. В 2017 году украинец стал лучшим в многоборье на 29-й всемирной Универсиаде, проходившей в Тайбэе. Тогда же он завоевал серебряную медаль в упражнениях на коне, опорном прыжке и командном первенстве, а также бронзу на кольцах.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что парамедикиня "Птичка" на фоне шума вокруг "Холостяка" призналась, что ее приглашали на реалити-шоу.

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