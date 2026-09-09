"Не боюсь брать ответственность". Скандальная Анастасия Приходько рассказала о своих амбициях в политике и должности, которую готова занять

Певица Анастасия Приходько, которая в последние годы неоднократно оказывалась в эпицентре громких скандалов из-за своих пророссийских высказываний, заявила о политических амбициях. Артистка не исключает, что в будущем готова возглавить Министерство культуры.

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Об этом Приходько сказала в интервью политику Юлии Литвиненко, которая в 2019 году была кандидатом в президенты Украины. Певица подчеркнула, что уверена в своих силах и готова отвечать за собственные решения.

"Министра культуры я потяну. Я не боюсь брать на себя ответственность. Я не боюсь брать на себя ответственность за свои слова, за свои поступки, за свои действия. Для меня, пожалуй, самым большим унижением будет бежать в страхе из собственной страны", – заявила артистка.

Она рассказала, что готова присоединиться к команде политиков, которые действительно будут работать на благо страны.

"В пределах моих возможностей – я смогу это сделать. Я смогу быть в команде людей, которые действительно сядут и обсудят: "Что мы можем сейчас сделать? Давайте решать, составим план..." Я буду в этой команде. Кто это – я не понимаю, не знаю и пока не вижу", – сказала она.

В частности, одной из ключевых проблем после окончания войны она назвала возвращение украинцев, уехавших за границу. Артистка считает, что государство должно создать условия, при которых люди захотят вернуться домой.

"Сейчас здесь царит тот ужас и та трагедия, которые переживает мой народ. И как потом жить, как вернуть людей, ведь они действительно нужны, но не предлагать им такого: "Если вы сюда вернетесь, то получите год отсрочки". Людям постоянно выдвигают какие-то условия", – сказала она.

За что Приходько подверглась критике в 2026 году

Заявления о политических амбициях прозвучали после нескольких громких скандалов с участием артистки.

В частности, в мае Приходько возмутила украинцев постом о государственном гимне. Певица заявила, что не может привыкнуть к тому, что в 9 утра в ее городе громко включают гимн Украины. По словам артистки, сквозь сон он звучит для нее как "нам конец", из-за чего она просыпается в страхе.

До этого певица устроила скандал из-за языка. В апреле она заявила: "Привет, я Анастасия Приходько и я говорю на киевском русском языке. Вопросы?"

Фраза о "киевском русском" вызвала бурную реакцию украинцев. Пользователи сети высмеивали эту формулировку и упрекали артистку за позицию в отношении языка. Позже Приходько написала уже на украинском, заявив, что говорит и на родном языке.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Приходько "разоблачила" Полякову после ее скандального интервью, но еще больше разозлила украинцев.

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