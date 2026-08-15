"Благодаря мне такие артистки начинают говорить". Приходько "разоблачила" Полякову после скандального интервью, но еще больше разозлила украинцев

Украинская певица Анастасия Приходько решила высказать свое мнение о скандальном интервью Оли Поляковой, в котором та выразила недовольство нынешней системой мобилизации и даже сравнила нашу страну с "концлагерем". Как заявила певица, заговорить о сложной ситуации в Украине ее коллега решила исключительно для того, чтобы создать образ "патриотки" и, в конечном итоге, добиться участия в Евровидении. Более того, Приходько убеждена, что именно она вдохновила Полякову затронуть острые темы, мол, не привыкла о чем-либо молчать.

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Русскоязычное видео с "разоблачением" коллеги по цеху артистка опубликовала на своей странице в Facebook. Она прокомментировала самые резонансные заявления Поляковой, однако, как ни иронично, сама нарвалась на критику в комментариях.

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"Знаете, была у нас одна артистка, которая рассказывала из Латвии, что мы все "маленькие люди" (речь идет о Светлане Лободе. – Ред.). А тут приехали из Великобритании рассказывать, что мы будем запуганными мышами (отсылка к словам Поляковой. – Ред.). Там на самом деле скрыта очень интересная история. Если вы думаете, что у этой артистки пробудился патриотизм, то вы ошибаетесь. Если вы видели отрывки из ее интервью, то там скрыто самое главное – ее не пускают на Евровидение. Чтобы привлечь к себе внимание, поднимается тема ТЦК, но очень осторожно", – сказала певица.

По словам Анастасии Приходько, высказываясь о мобилизации, Оля Полякова совершенно не углублялась в детали, а вместо этого "красиво обыграла тему", чтобы на протяжении всего интервью выдавать себя за жертву. Певица упрекнула коллегу, что та постоянно пытается отстоять право выступать на Евровидении, мотивируя это тем, что после 2014 года была в РФ лишь один раз и даже не с концертом, однако активного участия в общественной жизни страны не принимала.

"Я не слышала, чтобы ты что-то говорила о Дебальцево, Изварино и Иловайском котле. Я вообще не видела тебя рядом со мной на Майдане в 2013 году, в освобожденном Северодонецке, Мариуполе, на Луганской ТЭЦ в городе Счастье, в харьковских больницах. И вот мы внезапно заговорили о проблеме, которая существует в нашей стране. Почему? Потому что меня не пускают на Евровидение, куда я очень хочу. И это все почему-то восприняли так, будто она проснулась. Но я очень рада, что благодаря мне уже и такие артистки начинают говорить о проблеме в стране", – заявила певица.

В итоге своей эмоциональной речи Анастасия Приходько подчеркнула, что Поляковой не удастся так легко выдать себя за патриотку, ведь она не проходила "сложный путь" войны последние 12 лет: "Нет, так не получится, потому что время уже упущено, очень многое сделано. Поэтому думайте, когда вас пытаются на*бать".

Однако после такой резкой критики в адрес коллеги Приходько почти не получила поддержки в комментариях. Наоборот, ее раскритиковали за стремление привлекать к себе внимание в информационном пространстве исключительно благодаря скандалам, более того, некоторые даже встали на защиту Поляковой.

"Приходько строит свою жизнь на конфликтах! И именно так она себя продвигает! Потому что не реализовалась в профессии! Весь ее контент – это поливать грязью, а вечное правило жизни: добрые поступки совершаются молча! Кто всех очерняет, сам ничего не стоит!"

"Ватница критикует ватницу, чтобы заполнить собой эфир".

"А почему на москальском языке?"

"Да ты вообще Россию представляла на Евровидении. Такая же запроданка".

"Мадам, оставьте свои мокрые фантазии своим "фанатам". Если вы и Полякова не смогли реализоваться в творчестве, может, ваше желание найти себя в дерьме и хайпе найдет своего потребителя. Как певицы вы никуда не годитесь".

Скандальные заявления Поляковой

О "недостатках" нынешней жизни в Украине Оля Полякова заговорила после критики в связи с решением снять совместный ролик с российским артистом Сергеем Григорьевым-Апполоновым, известным под псевдонимом Grey Wiese, который избегает прямого осуждения агрессии РФ. Во время интервью журналистка Рамина Эсхакзай предложила звезде извиниться за сложившуюся ситуацию, на что артистка ответила: "Перед кем? Ты что, коммунистка? Комсомолка? Ты заставляешь меня признавать ошибку, которой не было. Это не дискуссия. Знаешь, что это напоминает? Партийное собрание КПСС и разбирательство аморального поведения члена партии".

На этом Полякова не остановилась и резко высказалась о реакции украинцев на поступки звезд: "Вы скоро так замучите людей этим предательством, что все уже как в концлагере. Украина уже не свободная страна. За то, что мы столько лет боремся, чтобы быть свободными, каие мы свободные?"

Как ранее писал OBOZ.UA, не менее скандальной фигурой в украинском информационном пространстве стала и Анастасия Приходько. Певица часто подвергается хейту из-за своей позиции по языковому вопросу, а одним из самых громких ее высказываний стало заявление об использовании "киевского русского". За попытку размыть границы на артистку обрушилась резкая критика, на что она язвительно ответила, что украинцы готовы "пожирать своих" из-за различий во взглядах.

Позже Приходько вообще выдала, что ее пугает звук украинского гимна, который включают в ее городе в девять утра, ведь он звучит так, будто "нам конец".

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