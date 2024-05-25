Экспертка по языку тела оценила поведение Дженнифер Лопес после вопроса о разводе с Беном Аффлеком

Экспертка по языку тела проанализировала видео, где певица Дженнифер Лопес резко ответила на вопрос журналиста о слухах по поводу развода с актером Беном Аффлеком. По мнению специалистки, артистка нервничала, искала поддержки и бессознательно пыталась уйти от неприятной темы.

The List поговорил с эксперткой по языку тела Трейси Браун, которая указал на несколько важных "звоночков". Это еще не доказательство достоверности сплетен, но поведение Лопес может наталкивать ее фанатов на предположение о разводе.

Трейси Браун предположила, что смех певицы, а также то, что она откинулась на спинку кресла, было признаком нервозности и подсознательной попыткой отстраниться от журналиста.

После этого звезда отвела взгляд на знакомых, которые вместе с ней посетили пресс-конференцию в Мехико, посвященную выходящему на Netflix фильму "Атлас". Такое поведение может свидетельствовать о попытке найти поддержку среди знакомых.

В конце концов Лопес ответила репортеру: "Вы это лучше знаете", и прищурилась. По мнению экспертки, это может демонстрировать пренебрежение или желание защититься от вопроса.

"Она испытывает значительный стресс из-за этой темы. Если не из-за чего напрягаться, то почему бы не ответить?" – спросила Браун.

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