Названа новая обладательница титула 'Мисс Мира': какое место заняла украинка Мария Мельниченко

В субботу, 31 мая, в индийском городе Хайдарабад состоялся финал международного конкурса красоты "Мисс Мира 2025". Победу одержала 21-летняя представительница Таиланда Опал Сучате Чуангсри. Она стала первой в истории тайской моделью, которая завоевала главную корону конкурса, собравшего в этом году рекордные 108 участниц из разных стран.

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Украинка Мария Мельниченко, которая представляла нашу страну на соревновании, вошла в топ-8 финалисток и заняла второе место среди участниц из Европы, сообщается на официальной странице конкурса в Instagram. Это один из лучших результатов Украины за последние годы на конкурсе "Мисс Мира". В национальном конкурсе красоты "Мисс Украина 2024" Мария одержала победу в прошлом году, а теперь достойно заявила о себе и на мировой арене.

20-летняя Мельниченко родом из Киева. Она учится на четвертом курсе Государственного налогового университета в Ирпене по специальности "Финансы, банковское дело и страхование". Также она строит карьеру модели и активно приобщается к благотворительным инициативам. Перед финалом конкурса в Индии Мария уже получила международное признание, получив премию World Designer Award – Europe за эффектное серебристое платье с пышными рукавами, которым отдала дань уважения украинским дизайнерам.

В финале конкурса Мельниченко вышла на сцену в вечернем платье под названием "Величие природы", созданном в украинском ателье LADY MILLION studio. Наряд имел глубокий изумрудный оттенок, символизирующий Карпатские леса, а серебряные и зеленые камни – чистоту утренней росы. Образ был дополнен шифоновыми рукавами. По словам организаторов, платье олицетворяло женскую силу, связь с природой и внутреннюю гармонию, а каждый кристалл был молчаливым почетом украинскому ландшафту.

Организаторы конкурса "Мисс Украина" подтвердили достижения Марии в заявлении. "Украина заняла одно из самых высоких мест в конкурсе "Мисс Мира" среди европейских стран, и мы бесконечно гордимся этим достижением! Искренние поздравления "Мисс Украина 2024" – ты настоящее вдохновение и победительница в наших сердцах", – говорится в сообщении.

Судьи конкурса также определяли финалисток по географическим регионам: Африка, Америка, Азия, Европа, Океания и Карибский бассейн. В категории Европа первое место получила представительница Польши Майя Клайда, а Украина – второе. В главную тройку конкурса "Мисс Мира 2025" вошли: Эфиопия – Хассет Дереже Адмасу (первая вице-мисс), Польша – Майя Клайда (вторая вице-мисс) и Мартиника – Орели Жоахим (третья финалистка).

Новой "Мисс Мира" стала Опал Сучате Чуангсри из Таиланда – студентка факультета политологии и международных отношений Thammasat University. Она также является моделью, играет на укулеле, изучает психологию и антропологию, свободно владеет тайским, английским и китайским языками. После операции по удалению доброкачественной опухоли в 16 лет Опал активно работает над повышением осведомленности о женском здоровье и основала платформу Opal For Her, посвященную поддержке женщин.

Нынешний конкурс "Мисс Мира" стал уже 72-м по счету. Его финал второй год подряд проходил в Индии. Корону победительнице вручила прошлогодняя обладательница титула – Кристина Пышкова из Чехии. Участие в событии приняли представительницы более сотни стран, что сделало конкурс 2025 года крупнейшим за всю историю соревнования.

Ранее OBOZ.UA писал, что "Мисс Украина 2024" показывала роскошный национальный костюм для конкурса "Мисс Мира". Наряд модели – это визуальный манифест, который через символы пшеницы, солнца и ветра рассказывает миру об Украине как источнике жизни, возрождения и надежды.

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