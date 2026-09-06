Названа истинная причина возвращения принца Гарри в Англию: что известно о таинственном проекте герцога, который давно отрекся от отца

Принц Гарри и Меган Маркл неожиданно решили провести больше времени в Великобритании после нескольких лет жизни в США. Как выяснилось, одной из причин возвращения герцога Сассекского может быть особый проект, посвященный его покойной матери, принцессе Диане.

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По данным Hello!, он уже ищет людей, которые лично знали принцессу, для участия в специальном фильме. Об этом сообщил главный редактор издания Daily Mail Ричард Кей. По его словам, именно работа над проектом о принцессе Диане может быть одной из причин, по которой принц Гарри сейчас проводит больше времени в Великобритании.

"Мне сказали, что одна из причин, по которой Гарри здесь, – это съемка телевизионного фильма, собственного фильма о своей матери", – сказал он.

Он также утверждает, что герцог уже обращался к друзьям и другим знакомым принцессы Дианы, которые могут поделиться воспоминаниями о ней.

"Я знаю, что он обращался к своим друзьям и другим людям, которые ее знали, с просьбой поделиться воспоминаниями. Это будет занимать его мысли в течение следующих 12 месяцев", – добавил Кей.

Вероятность реализации этого проекта возрастает в связи с тем, что в 2027 году исполнится 30 лет со дня смерти принцессы Дианы. Она погибла 31 августа 1997 года в Париже в результате ДТП.

Подтверждение информации о съемках поступило от бывшего шеф-повара королевы Елизаветы II Даррена МакГрейди. В начале недели он посетил Алторп – родовое поместье Спенсеров, где Диана провела детство.

По словам мужчины, на территории поместья находилась съемочная группа. Увидев сообщение о возможном фильме Гарри, он написал в Instagram: "О, я и подумал, не поэтому ли съемочная группа была там, когда я посетил Алторп в начале этой недели. #принцессадиана".

Алторп принадлежит Чарльзу Спенсеру – брату принцессы Дианы. Именно там Гарри и Меган Маркл вместе с детьми проводили время во время своего визита в Великобританию.

Возвращение Сассексов в страну стало неожиданным, ведь супруги отказались от королевских обязанностей и переехали в США еще в 2020 году. Принц Гарри и Меган Маркл поселились в Калифорнии, где вместе воспитывают сына Арчи и дочь Лилибет.

Ранее принц Гарри даже заявлял, что не представляет себе жизни в Великобритании. Однако на этот раз ситуация изменилась: дети герцога и герцогини должны начать обучение в Великобритании.

В то же время официального подтверждения того, что герцог Сассекский действительно снимает фильм о Диане, пока нет. Также неизвестно, какая компания может заниматься производством картины и где ее планируют показать.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Дональд Трамп резко отреагировал на переезд принца Гарри и Меган Маркл из США в Великобританию.

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