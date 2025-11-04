Назван самый сексуальный мужчина 2025 года по версии People: что о нем известно. Фото

Американский журнал People назвал имя самого сексуального мужчины 2025 года среди мировых звезд. Этот "титул" получил 37-летний английский актер и звезда сериала "Бриджертоны" Джонатан Бейли.

Соответствующую информацию сообщили на сайте издания People. Результаты ежегодного рейтинга объявили во время "Ночного шоу с Джимми Фэллоном" в понедельник, 3 ноября.

"Это большая честь. Конечно, я очень доволен. И это абсолютно абсурдно. Я держал это в тайне, поэтому очень рад, что друзья и родственники наконец-то узнают об этом. Думаю, многие мои друзья будут в ярости, что я им не сказал. А потом они просто будут визжать от радости", – высказался знаменитость о том, что был избран самым сексуальным мужчиной 2025 года.

Что известно об актере

Джонатан Стюарт Бейли родился 25 апреля 1988 года в городе Уоллингфорд, Англия, однако рос в соседней деревне Бенсон. Он понял, что хочет связать свою жизнь с актерством еще в 5 лет, когда посмотрел спектакль "Оливер!" со своей бабушкой. Джонатан Бейли стремительно шел к своей цели. Уже в возрасте 7 лет он получил роль в постановке Королевской Шекспировской компании "Рождественская колядка" и выступал в Лондоне.

Знаменитость учился в начальной школе Бенсона, а вскоре в школе колледжа Магдалины в Оксфорде. Затем Джонатан Бейли поступил в Открытый университет, который позволяет студентам получать образование в удобном месте и в наиболее комфортное время.

"Я не закончил Открытый университет. Я записался на девять разных курсов, не осознавая, что если их не закончить, то тебя отчислят. Поэтому я не закончил курс о вулканах и цунами, а также курс о Леонардо да Винчи. Я закончил курс музыки, но именно в этот момент меня отчислили. Надеюсь, что когда-то я смогу вернуться к учебе", – отметил артист.

На телеэкранах Джонатан Бейли появился в 2011 году, когда сыграл в сериале "Леонардо", а позже в музыкальной комедии Groove High. Настоящую популярность актеру принес проект от компании Netflix "Бриджертоны", где он сыграл Энтони. В 2023-м мир увидел ленту "Путники", за участие в которой Джонатан Бейли был номинирован на премию "Эмми". В частности звезда присоединился к созданию популярных проектов "Wicked: Чародейка" и "Мир Юрского периода: Возрождение".

