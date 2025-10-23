Кто стал новой 'Женщиной года' и как она в 62 года заставляет завидовать даже 20-летних. Фото

Американский журнал Glamour назвал знаменитость, которая в 2025-м завоевала почетное звание "Женщина года". Ею стала 62-летняя голливудская актриса и номинантка на премию "Оскар" Деми Мур.

Кроме того, что знаменитость построила успешную карьеру, она на собственном примере постоянно демонстрирует – возраст не имеет значения и ни в коем случае не является препятствием на пути к мечтам, пишет Glamour. Артистка не боится разрушать стереотипы, а ее впечатляющей внешности и фигуре могут позавидовать даже 20-летние.

Новый взлет в карьере Деми Мур произошел в 2024 году, когда она сыграла главную роль в фильме "Субстанция". Боди-хоррор не только в очередной раз продемонстрировал талант актрисы, но и разжег дискуссию на несколько важных тем, как самопринятие и отношение к естественному процессу старения.

Звезда никогда не перестает призывать женщин ценить себя. Чего только стоит речь Деми Мур на церемонии награждения "Золотого глобуса 2025", где она откровенно призналась: в определенный период жизни была убеждена, что уже исчерпала себя как актриса и не заслуживает признания. И все же артистка смогла найти в себе силы двигаться дальше и достигла успеха. Прямо со сцены она обратилась к женщинам и подчеркнула, что каждая из них должна найти собственную ценность и осознать, что быть "достаточно" для общества почти невозможно.

Кроме такой четкой позиции, Деми Мур всегда привлекает внимание своим внешним видом, в частности, длинными волосами. Актриса призналась, что никогда не понимала, почему женщины старшего возраста делают короткие прически. Когда звезде пришлось побрить голову для роли в фильме "Солдат Джейн", она начала отращивать волосы и никогда не хотела от них избавиться.

"Говорят, когда женщины становятся старше, они не должны носить длинные волосы. Я на это почему-то не повелась. Я в это не поверила, для меня в этом нет никакого смысла. И я заметила, что женщины, особенно те, которые проходят через менопаузу, стригутся почти по-мужски и просто десексуализируют себя. Добавилась еще и моя привязанность к волосам. Порой я думаю, что поддерживаю их своей силой воли", – сказала селебрити.

Как поделилась Деми Мур, в 62 года она чувствует себя невероятно энергичной и всегда хочет открывать для себя что-то новое. Актриса никогда не прекращает учиться и развивать свои навыки, ведь понимает, что в современном мире для людей ее возраста не так много возможностей как для тех, кому чуть за 30.

"Это не жалоба, а просто наблюдение. Это просто означает, что если я хочу продолжать делать то, что мне нравится, то, возможно, мне придется работать немного больше и несколько иначе. Все заканчивается только тогда, когда вы решаете, что все закончилось. Что-то может меняться и выглядеть иначе, но оно здесь, если вы хотите продолжать за это бороться", – поделилась мыслями звезда.

Секреты красоты Деми Мур

Актриса не избегает возможности время от времени похвастаться перед поклонниками своим подтянутым телом. Так, например, прошлым летом она поделилась кадрами с отдыха с дочками и друзьями, где предстала перед камерой только в бикини. Ее стройная фигура вызвала восхищение у фанатов, которые оставили в комментариях кучу комплиментов вроде: "Можем ли мы поговорить о том, что эта крутая мама в свои 61 имеет лучшую фигуру, чем большинство 20-летних?", Мисс Мур, вы вдохновляете".

Поддерживать такую форму Деми Мур удается благодаря здоровому образу жизни. Артистка рассказывала, что отдает предпочтение продуктам питания, которые насыщены питательными веществами, занимается йогой, а также старается достаточно спать.

Немало внимания Деми Мур уделяет и уходу за кожей. Как рассказала косметолог актрисы, она всегда придерживается концепции, что "энергия целого формирует глубину того, кем мы являемся".

"Работа с энергетическими системами, которые нужно пробудить и выровнять, позволяет ее коже иметь красивый и вид. В своих процедурах для лица я использую продукты, которые лучше всего соответствуют внутренней и духовной энергии кожи", – отметила эксперт.

Деми Мур поддерживает четкую форму лица с помощью скребка гуаша. Она не использует ароматизированные средства для ухода и придерживается одного правила – "меньше значит больше".

