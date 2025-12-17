Мы услышали из Москвы очередные сигналы, что следующий год они готовят годом войны, — Зеленский

Диктатор страны-агрессора России Владимир Путин рассматривает следующий год как год продолжения и развития масштабных боевых действий. Сигналы, которые сейчас поступают непосредственно из Москвы, свидетельствуют об отсутствии реального желания мира.

Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к стране по итогам среды, 17 декабря. Он отметил, что на такую риторику Кремля нужна соответствующая реакция партнеров нашей страны.

Российская "дипломатия"

"Сегодня мы услышали из Москвы очередные сигналы, что следующий год они готовят годом войны. И это сигналы не только для нас. Важно, чтобы партнеры это видели, и важно, чтобы они не только видели, но и реагировали, в частности партнеры в Соединенных Штатах Америки, которые часто говорят, что Россия вроде бы хочет закончить войну. Но из России звучат совсем другая риторика, другие сигналы – и как официальные распоряжения их армии. Надо это настроение России видеть и реагировать на него", – подчеркнул украинский лидер.

Он пояснил, что, учитывая существующий настрой Кремля, любые попытки завершить войну и достичь мира в Украине Россия "будет подрывать, пытаясь различными дипломатическими формулировками просто прикрывать свое желание уничтожить Украину".

Настоящие цели России

Более того, поведение главаря Кремля свидетельствует, что он не остановится на "легитимизации кражи Россией нашей земли", пояснил Владимир Зеленский. Далее российская агрессия обязательно придет в "другие страны в Европе, которые кто-то там в России может назвать своими якобы историческими землями".

"Нужна реальная защита от этой российской истории безумия, и сейчас мы продолжим работу со всеми партнерами, чтобы такая защита действительно была. Нужны решения по безопасности, нужны финансовые решения, в частности по российским активам, нужны политические решения. И нужна смелость всех партнеров видеть правду, признавать правду и действовать соответственно", – отметил президент Украины.

Поддержка Украины

"Завтра лидеры Европы встречаются в Брюсселе, это очень важная встреча. Результат этих встреч – результат Европы – должен быть таким, чтобы в России почувствовали, что их желание воевать еще и в следующем году не будет иметь смысла, потому что Украина будет иметь поддержку. Это на сто процентов зависит от Европы, потому что именно Европе делать этот выбор", – объяснил украинский лидер.

Он отдельно добавил, что представители Украины "на этой неделе продолжат разговор и встречи с американской командой о шагах, которые могут сработать на мир и на гарантированную безопасность".

Как сообщал OBOZ.UA, Брюссельский саммит, который стартует 18 декабря, является более чем очередной встречей. Европейский Союз стоит перед важным выбором, поскольку стремится защитить Украину от унизительного мирного соглашения, произведенного США и Россией, и одновременно пытается спасти соглашение о финансировании многомиллиардного кредита, чтобы поддержать Киев.

