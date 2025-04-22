Наталье Сумской – 69: как выглядела в молодости Народная артистка и почему на праздновании не будет ее родной сестры Ольги

Сегодня, 22 апреля, легендарная украинская актриса Наталья Сумская отмечает 69-й день рождения. Большую часть своей жизни знаменитость служит в столичном театре имени Ивана Франко, собирая полные залы зрителей, а также стала звездой не одного отечественного фильма. Будучи 22-летней девушкой, актриса впервые вышла на сцену в образе Наталки Полтавки и с тех пор запала в сердца аудитории.

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Несмотря на свою популярность, Наталья Сумская редко дает интервью журналистам. Когда к ней обратилась команда проекта "ЖВЛ" с просьбой рассказать, где она будет в свой день рождения, актриса коротко ответила, что находится за городом.

Несмотря на то, что знаменитость любит проводить важные дни в кругу самых близких людей, на праздновании не будет ее родной сестры – Ольги Сумской. Дело в том, что заслуженная артистка Украины находится в туре со спектаклем "Наші Кайдаші" и 22 апреля у нее запланированный концерт.

Следует отметить, что еще до начала полномасштабного вторжения между звездными родственницами были достаточно напряженные отношения. Как отмечала Ольга Сумская, именно старшая сестра стала инициатором разрыва их общения. Со своей стороны Наталья Сумская объясняла, что прекратила контактировать с актрисой из-за разных приоритетов и стилей жизни.

Ситуация усугубилась в 2024 году. Племянник Ольги Сумской – Вячеслав Хостикоев публично выразил недовольство тем, что дочь тети Антонина Паперная молчит о войне на Родине и активно строит карьеру в РФ.

Однако, несмотря на семейные проблемы, Ольга Сумская всегда откровенно говорила, что хочет поскорее наладить отношения с сестрой. Время от времени она делилась приятными воспоминаниями о родственнице, а потом показала архивное фото с ней. Сестры позировали на камеру, стоя около друг друга.

Поставить точку в продолжительном конфликте звезды смогли в начале 2025 года. Тогда Ольга Сумская заявила: "Общаемся. Ну сколько можно? Я думаю, что все те недоразумения в прошлом, пусть Господь нас объединяет ради мира в семье. Это самое важное. Наталья – моя вторая мама, как бы там ни было. Она моя крестная мама в кино. Я ее очень люблю. Она невероятно талантливая".

Позже заслуженная артистка Украины признавалась: незадолго перед примирением видела вещий сон, который окончательно дал понять, что пора оставить все недоразумения в прошлом. Единственное, о чем сожалеет Ольга Сумская, так это то, что они с Натальей не смогли воплотить в жизнь общие певческие и театральные проекты.

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