Нади Дорофеевой – 35: как выглядела певица в проекте 'Шанс' в начале карьеры и почему сейчас ее не узнать. Редкие фото

21 апреля одной из самых успешных украинских певиц современности Наде Дорофеевой, исполнилось 35 лет. Ее знают как сольную артистку, экс-участницу дуэта "Время и Стекло", тренера талант-шоу, фэшн-икону и одну из самых влиятельных женщин украинского шоубиза. Но в начале 2000-х все было совсем по-другому – о певице почти никто не знал, а ее первые шаги в музыке были достаточно скромными.

Видео дня

Трогательные архивные кадры с проекта "Шанс" сегодня вызывают настоящую волну ностальгии.Тогда Дорофеевой было всего 15 лет. OBOZ.UA покажет, как она изменилась за эти два десятилетия.

На снимках – вьющиеся светлые волосы, челка, естественный макияж и стиль, далекий от нынешнего глянца. Ее образ – типичная эстетика начала 2000-х, когда на сцену выходили талантливые подростки с большими мечтами.

Тогда Наде Дорофеевой повезло – ее наставником в проекте стал сам Андрей Кузьменко, фронтмен группы "Скрябин", который не только верил в молодежь, но и умел с ней работать. Именно он увидел в 15-летней девушке потенциал и взял ее в свою команду.

В 26 лет певица впервые стала тренером детского "Голоса страны" – и пыталась действовать так же, как когда-то ее наставник: подбадривать, даже когда пение не очень хорошее.

Сегодня Надя Дорофеева уже давно другая: уверенная, стильная, энергичная. Ее образ кардинально изменился – от вьющейся блондинки с челкой до изящной брюнетки в актуальных трендах, что в свое время переросло также в бренд одежды.

Ранее OBOZ.UA писал, как выглядит сейчас победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин, ставший отцом в 19 лет Молодой артист не только повзрослел, но и попробовал себя в новом имидже – теперь он носит усы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!