Ольга и Наталья Сумские помирились после нескольких лет публичных ссор: кто первый сделал шаг навстречу

Украинская актриса Ольга Сумская призналась, что после нескольких лет публичных ссор наконец-то смогла помириться со старшей сестрой Натальей. По словам артистки, они с близкой родственницей оставили все недоразумения в прошлом.

Видео дня

Об этом 58-летняя знаменитость рассказала в комментарии для проекта "ЖВЛ". Звезда отметила, что возобновить общение с Натальей Сумской они смогли благодаря общим усилиям.

"Общаемся. Ну сколько можно? Я думаю, что все те недоразумения в прошлом, пусть Господь нас объединяет ради мира в семье. Это самое важное. Наталья – моя вторая мама, как бы там ни было. Она моя крестная мама в кино. Я ее очень люблю. Она невероятно талантливая", – высказалась актриса.

Отвечая на вопрос о том, кто первый шагнул навстречу, Ольга Сумская отметила: не было одного инициатора примирения.

"Нет первых, нет вторых. Просто общаемся, и все. Не нужно никогда накапливать негатив. Сейчас очень страшное время, ответственное. И от нас зависит, что мы передаем нашим детям и внукам. Это очень важно. Мечтаю собраться за семейным столом", – добавила знаменитость.

Что известно о конфликте между Ольгой и Натальей Сумскими

Напряженные отношения между звездами возникли еще до начала полномасштабного вторжения и публичного скандала из-за дочери Ольги Сумской от первого брака с Евгением Паперным – Антонины. По словам артистки, именно старшая сестра стала инициатором разрыва их отношений, из-за чего ей было больно.

"Мне Наталочка снится во сне, что мы общаемся. Конечно (это была ее инициатива – прекратить общение. – Ред.). И даже если мы появлялись где-то на акции или на каком-то мероприятии (мы не общаемся. – Ред.). Я никогда не забуду этот случай: стоит на столике фамилия "Оля Сумская", "Наталья Сумская". Рядом. Как это приятно! Я захожу, а Наташа Вячеславовна отсаживается в другой угол, чтобы рядом не сидеть. Я сначала ужасно переживала, это для меня была страшная нервная встряска", – поделилась звезда.

Со своей стороны, Наталья Сумская объясняла свое решение прекратить общение с родственницей так: "Вокруг нас происходит много незаурядных событий, которые влияют на нас. Мы в одной отрасли работаем, у нас есть определенные приоритеты и стиль жизни. Очевидно, он разный, этот стиль жизни. Я не могу указывать людям, как им жить. Я выбираю так, кто-то выбирает иначе".

Однако ситуация стала напряженнее в начале 2024 года. Племянник Ольги Сумской, звезда "Скаженого весілля 3" Вячеслав Хостикоев рассекретил, что поссорился с тетей. Актер резко высказался о двоюродной сестре Антонине Паперной, которая молчит о войне на Родине и активно строит карьеру в РФ.

"Мне до сих пор неприятно, потому что это ощущение, когда летят ракеты, умерла бабушка и ты пишешь своей сестре: "Тоня, там такое происходит (я ей сбрасываю, как попадает ракета в здание), умерла бабушка, ответь, что там у тебя? Что вообще происходит?" И я пишу одно сообщение, второе, третье, четвертое. И только вижу: просмотрела. – говорил Хостикоев. – У меня есть много вопросов к ней. Больше всего мне бы хотелось посмотреть ей в глаза. Помолчать и посмотреть друг на друга. Хотел бы понять ее историю".

Однако знаменитость хотела опровергнуть все заявления племянника и комментарии старшей сестры о разногласиях: "Это все неправда. Я не верю в эти слова. Он дал интервью – и так откровенно об этом говорить, апеллировать к тому, почему Тоня не была на похоронах мамы. Как Тоня может долететь, если началось полномасштабное вторжение? Тоня прилетела на один день еще тогда, в 2021-м, на последний день рождения мамы, 14 октября, но был ли Слава на дне рождения? На похоронах не было их. Мы хоронили маму втроем. Почему так? В самый страшный день мы должны были быть вместе".

Однако недавно в эксклюзивном интервью OBOZ.UA Ольга Сумская призналась, что всегда считала Наталью Сумскую "второй мамой". Тогда она выразила надежду, что родственники совсем скоро смогут найти общий язык.

"Боже, она даже сегодня мне приснилась, как я ее обнимаю и целую. Прижимаю к сердцу очень сильно. Видите, во снах приходит. Значит, когда-нибудь будет и теплая встреча. Наталочка – моя вторая мама. Привела меня на съемочную площадку – я ее благодарю за все. А потом что-то произошло… Не сейчас, давно уже. Началось еще после "Роксоланы" – какое-то такое отчуждение пошло. Но для меня она всегда первая в профессии – напишите об этом. Непревзойденная, самая талантливая и самая прекрасная актриса в мире", – висказалась знаменитость.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ольга Сумская показала редкое фото с сестрой Натальей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!