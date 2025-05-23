Настя Каменских показала, как Потап романтично поздравил ее с чугунной свадьбой. Фото

Сегодня, 23 мая, рэпер Потап (Алексей Потапенко) и его жена, певица Настя Каменских празднуют чугунную свадьбу. Ровно шесть лет назад знаменитости связали себя узами брака, так что по этому случаю продюсер решил сделать любимой романтический подарок, вручив ей букет из белых и нежно-розовых цветов.

Видео дня

Милый презент от мужа исполнительница показала на личной странице в Instagram. В частности артистка поделилась трогательным кадром, где нежно гладит руку избранника.

"6 лет. Спасибо тебе. Люблю", – коротко написала знаменитость.

Со своей стороны Потап тоже не избежал возможности публично поздравить Настю Каменских с важным днем. Рэпер обнародовал архивную фотографию с их свадьбы и отметил: "Шесть лет, маленькая! Спасибо тебе за все". Фотографию он дополнил смайликом красного сердечка.

Напомним, что артисты официально утвердили свои отношения 23 мая 2019 года. Они организовали масштабную свадебную церемонию в элитном ресторане итальянской кухни, куда пригласили более сотни гостей. На мероприятии присутствовало немало знаменитостей, среди которых Тина Кароль, Ольга Полякова, Надя Дорофеева, Екатерина Осадчая, Маша Ефросинина, Позитив и многие другие.

Потап и Настя Каменских активно делились с поклонниками совместным контентом и говорили о своих отношениях, однако в 2023 году появились предположения, что в их браке не все так хорошо. В сети ходили слухи, что продюсер якобы изменил любимой с близким ей человеком, поэтому артистка не смогла этого простить. Однако тогда звезды быстро опровергли такие сплетни и отметили, что у них все хорошо.

Новой огласки слухи о том, что брак артистов "трещит по швам" появились в 2024-м. Потапа и Настю Каменских длительное время не видели в компании друг друга, да и в течение определенного периода они жили в разных странах. Эти факты только подогревали предположения о разрыве, но и на этот раз звезды все опровергли. Потап даже заявил, что хочет от Каменских четырех детей.

В начале мая этого года певица решила поделиться откровением о романе с продюсером. Во время выступления на мероприятии, приуроченном празднованию крещения детей блогера Стаси Макеевой, Каменских прямо со сцены произнесла: "Вы знаете, пусть люди говорят! Нас когда женили, мы друг друга терпеть не могли. Когда разводят сейчас, мы как никогда – у нас все хорошо! Поэтому пусть все что-то говорят. Главное помните, что любовь преодолеет абсолютно все".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Потап назвал циничную причину, почему боится расставаться с Каменских, но его поймали на лжи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!