'Когда нас женили, мы терпеть друг друга не могли': Каменских со сцены поделилась откровением об отношениях с Потапом

Украинская певица Настя Каменских на фоне слухов о разводе с продюсером Потапом сделала заявление об их отношениях. Во время выступления на мероприятии, приуроченном к празднованию крещения детей блогера Стаси Макеевой, артистка прямо со сцены отметила, что у них с рэпером все хорошо, как никогда раньше.

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Более того, по словам исполнительницы, звездные супруги относились друг к другу значительно хуже в период, когда их женили, чем теперь. Соответствующее видео появилось на фан-странице знаменитости в соцсети TikTok.

"Вы знаете, пусть люди говорят! Нас когда женили, мы друг друга терпеть не могли. Когда разводят сейчас, мы как никогда – у нас все хорошо! Поэтому пусть все что-то говорят. Главное помните, что любовь преодолеет абсолютно все", – сказала певица.

Напомним, что Настя Каменских и Потап официально увязали себя узами брака 23 мая 2019 года. Свадебную церемонию звездная пара организовала в ресторане с итальянской кухней за Киевом.

В течение длительного времени поклонники наблюдали за отношениями знаменитостей, однако в 2023 году появились предположения, что их любовь дала трещину. По сети ходили слухи, что Потап якобы изменил Каменских с близким ей человеком, поэтому артистка не смогла этого простить. Тогда знаменитости публично опровергали эти слухи, отмечая, что в их отношениях все хорошо.

Однако сплетни о разводе пары никуда не исчезли, наоборот, приобрели новую огласку в 2024 году. Дело в том, что артистов в течение длительного времени не видели вместе на публичных мероприятиях, та и живут они в разных странах. Каменская вернулась в Украину, а Потап строит карьеру в Европе под новым псевдонимом Славик Багалан. Но звезды и в этот раз опровергли предположение о разрыве. В интервью россиянину Юрию Дудю рэпер заявил: после начала полномасштабной войны их любовь стала лишь сильнее, более того, он хочет иметь четырех детей от певицы.

А вот во время одного из концертов за границей Потап выдал, что не планирует расставаться с Настей Каменских, так как его якобы могут постичь серьезные проблемы. По словам продюсера, они зарегистрировали брак в США, а американское законодательство в случае развода предусматривает передачу большей части совместного имущества жене. Однако артиста поймали на лжи. По данным изданием "Апостроф", их брак зарегистрирован в Украине.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, недавно Настя Каменских заговорила о проблемах в отношениях. Она представила песню Bloody Mary о любви, которая не оправдала ожиданий, и отметила, что создала композицию из-за личных переживаний. Подробнее читайте в нашем материале.

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