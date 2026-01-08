Настя Каменских на пятый день голодовки оказалась в больнице и показала, в каком она состоянии. Фото

Скандальную певицу Настю Каменских на пятый день объявленной голодовки госпитализировали за границей. Артистка обнародовала фото из больницы и сообщила о своем состоянии в соцсетях, отметив, что находится под наблюдением медиков и якобы вынуждена приостановить эксперимент с отказом от пищи.

О начале так называемой "недели голодания", что является довольно опасным для здоровья, Каменских сообщила в воскресенье, 4 января, в своем Instagram. По словам певицы, она решила отказаться от еды, чтобы избавиться от "лишнего не только в теле, но и в сознании". Артистка отмечала, что уже имеет подобный опыт в прошлом и считает такой метод якобы способом внутреннего очищения.

Впрочем, уже на третий день "эксперимента" Каменских признавалась, что чувствует слабость и фактически не имеет физических сил. Несмотря на это, она продолжила голодовку, регулярно публикуя сторис и комментируя свое состояние.

На пятый день Каменских сообщила, что оказалась в больнице. В сторис артистка в хорошем настроении появилась на больничной койке с капельницей и объяснила, что госпитализация якобы не связана непосредственно с голодовкой. В то же время она подтвердила, что врач настоятельно посоветовал ей "сойти с дистанции" и восстанавливать силы.

"Думала, утро будет другим. Главное – всегда оставаться в хорошем настроении. Не связывайте это с голоданием, хотя врач попросил меня сойти с дистанции ради накопления сил. Несколько позже все расскажу", – заявила певица.

Все эти объявления были опубликованы только на русском и испанском языках. Отметим, что языковой скандал вокруг артистки продолжается с момента объявления голодовки.

Подписчики обратили внимание, что первое сообщение о начале эксперимента было опубликовано на испанском языке, а впоследствии продублировано только на русском. Украинской версии публикации так и не появилось. Аналогичная ситуация наблюдалась и в сторис: только первое сообщение имело украинский перевод, тогда как все последующие выходили исключительно на русском.

Как писал OBOZ.UA, ранее Каменских также нарвалась на критику, когда опубликовала новогоднее сообщение на английском языке, а впоследствии продублировала его на русском. Тогда пользователи отмечали, что им неприемлемо видеть язык страны-агрессора на странице украинской певицы.

