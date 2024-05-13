С аплодисментами и букетами цветов. Участницу Евровидения 2024 alyona alyona встретили на столичном вокзале

Реперка alyona alyona, представлявшая Украину на Евровидении 2024 года в дуэте с певицей Jerry Heil, вернулась в Киев из шведского города Мальме. Исполнительницу встретили на столичном Центральном железнодорожном вокзале с аплодисментами и цветами.

Кроме поклонников, на перроне артистку высматривали родители, что стало сюрпризом для знаменитости. Команда лейбла Enko сняла встречу с конкурсанткой и показала, как это было на своей Instagram-странице.

По прибытии поезда на вокзале звучала "Teresa & Maria". alyona alyona вышла из вагона, улыбаясь журналистам и еврофанам. Репер также была удивлена, увидев маму и папу.

alyona alyona была одета в футболку с призывом спасти защитников Мариуполя – члены украинской делегации, несмотря на риск дисквалификации, надели аналогичную одежду во время финала Евровидения 2024.

Репер рассказала журналистам о своих впечатлениях от конкурса. "Мы довольны", – сказала она, добавив, что достичь первого места помешал порядковый номер в гранд-финале, который среди еврофанов называют "пятном смерти". Кроме того, звезда отметила, что шансы на хрустальный микрофон были меньше и потому, что Украина победила на Евровидении два года назад.

"И с тем, какие жюри нам баллы поставили, вы сами все видели соответственно. Что мы вошли в тройку лидеров – это показатель того, что все украинцы умеют объединяться. О чем была наша песня? Именно об объединении – оно сработало. Люди объединились и подарили нам третье место".

Исполнительница также рассказала, почему вернулась с конкурса сама, а не с Jerry Heil. "Jerry поехала на Каннский фестиваль, она там будет выступать. У нее тоже ответственная миссия, поэтому я вернулась одна, чтобы поговорить со всеми вами", – сказала alyona alyona.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Jerry Heil рассказала, что на Евровидении 2024 года планировала петь другую песню: вместо Teresa & Maria – "Подоляночка". Подробности – в нашем материале.

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