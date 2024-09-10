Jerry Heil представила свою песню на Grammy Awards. Кто еще из украинских звезд принимал участие в премии и каков был результат

Певица и представительница Украины на Евровидении 2024 Jerry Heil подала свою песню #AllEyesOnKids на самую престижную музыкальную премию Grammy 2025 ("Грэмми 2025") после того, как стала членом Академии звукозаписи. Свою удачу в прошлом году пыталась испытать Тина Кароль.

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Обе певицы своим участием в премии пытаются привлечь внимание мира к войне в Украине, о которой все меньше и меньше говорят за границей. Песня, которую Jerry Heil подала на Grammy Awards 2025, была создана, чтобы привлечь внимание общества к детям, незаконно вывезенным в Россию. Об этом она рассказала в Instagram.

"Я подала трек #AllEyesOnKids на Grammy! Тема похищенных Россией украинских детей слишком мало поднимается в инфополе, она заслуживает международной огласки, и Grammy – один из лучших способов добиться этого! Когда я выбирала тему для написания трека для премии, мне важно было не просто подать трек с хорошим звучанием – я считаю необходимым через музыку говорить о том, что болит мне и моему народу. И как я счастлива была вчера, когда перешла по хештегу #AllEyesOnKids в твиттере [ныне – Х] и обнаружила, что столько иностранцев уже используют его и говорят о наших детях! Итак, это работает!" – сообщила Jerry Heil.

Она отметила, что теперь сможет попасть в длинный список (лонг-лист) только с помощью людей, которые будут распространять #AllEyesOnKids в соцсетях среди иностранной аудитории. В частности, для того чтобы ее слушали на повторе за границей, певица под важный месседж подставила динамическую, а не меланхолическую мелодию.

"Сейчас у нас с вами сверхответственная задача – сделать так, чтобы этот трек прошел в лонг-лист. Когда я садилась писать эту песню, у меня была задача сделать так, чтобы в песне поднималась какая-то очень важная тема по Украине. Потому что если ты уже как артист из Украины выходишь на большую сцену, ты должен поднимать вопросы, касающиеся твоего народа, вопросы, касающиеся тебя, – объяснила она: – Но я также понимала, что ты не донесешь это через песню, которая будет просто грузить слушателя. В первую очередь мне действительно хотелось, чтобы это заставляло тело двигаться, чтобы это прослушивали еще раз, еще раз, еще раз".

В прошлом году Украину на Grammy Awards представляла Тина Кароль. Певица аналогично сначала подала заявку на членство в Академии звукозаписи и получила возможность голосовать за лучшие песни.

"Я чувствую невероятную честь и благодарность за то, что меня приняли в музыкальную семью Grammy как голосующего члена", – написала Тина Кароль.

Уже через два месяца певица сообщила, что подала свою песню One Nation Under Love, представленную на украинском и английском языках, на Grammy. Трек был создан с оскароносным американским композитором Дайаной Уоррен, которая является автором хитов Уитни Хьюстон, Тины Тернер, Селин Дион, Леди Гаги, Шер и других культовых артистов.

Артистка подавала патриотическую песню One Nation Under Love сразу на 5 номинаций:

Лучшая песня социальных движений;

Лучший поп дуэт/групповой перформанс;

Лучшая аранжировка, инструментал и вокал;

Лучшее музыкальное видео.

"Эта песня представлена на разные номинации Grammy. Увидим! Даже наш симфонический оркестр также представлен на Grammy. Далее увидим, дадут ли нам короткий шорт-лист или длинный. Я не знаю", – прокомментировала Кароль.

Впрочем, получить хоть одну из желаемых номинаций так и не удалось.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как украинская певица Jerry Heil и победители песенного конкурса Евровидения 2024 Nemo выступили на швейцарском музыкальном фестивале Luzern Live. Исполнители исполнили песню Virgin Maria из нового альбома украинки. Видео – смотрите в нашем материале.

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