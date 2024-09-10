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Jerry Heil представила свою песню на Grammy Awards. Кто еще из украинских звезд принимал участие в премии и каков был результат

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
4 минуты
72
Jerry Heil представила свою песню на Grammy Awards. Кто еще из украинских звезд принимал участие в премии и каков был результат

Певица и представительница Украины на Евровидении 2024 Jerry Heil подала свою песню #AllEyesOnKids на самую престижную музыкальную премию Grammy 2025 ("Грэмми 2025") после того, как стала членом Академии звукозаписи. Свою удачу в прошлом году пыталась испытать Тина Кароль.

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Обе певицы своим участием в премии пытаются привлечь внимание мира к войне в Украине, о которой все меньше и меньше говорят за границей. Песня, которую Jerry Heil подала на Grammy Awards 2025, была создана, чтобы привлечь внимание общества к детям, незаконно вывезенным в Россию. Об этом она рассказала в Instagram.

"Я подала трек #AllEyesOnKids на Grammy! Тема похищенных Россией украинских детей слишком мало поднимается в инфополе, она заслуживает международной огласки, и Grammy – один из лучших способов добиться этого! Когда я выбирала тему для написания трека для премии, мне важно было не просто подать трек с хорошим звучанием – я считаю необходимым через музыку говорить о том, что болит мне и моему народу. И как я счастлива была вчера, когда перешла по хештегу #AllEyesOnKids в твиттере [ныне – Х] и обнаружила, что столько иностранцев уже используют его и говорят о наших детях! Итак, это работает!" – сообщила Jerry Heil.

Jerry Heil представила свою песню на Grammy Awards. Кто еще из украинских звезд принимал участие в премии и каков был результат

Она отметила, что теперь сможет попасть в длинный список (лонг-лист) только с помощью людей, которые будут распространять #AllEyesOnKids в соцсетях среди иностранной аудитории. В частности, для того чтобы ее слушали на повторе за границей, певица под важный месседж подставила динамическую, а не меланхолическую мелодию.

"Сейчас у нас с вами сверхответственная задача – сделать так, чтобы этот трек прошел в лонг-лист. Когда я садилась писать эту песню, у меня была задача сделать так, чтобы в песне поднималась какая-то очень важная тема по Украине. Потому что если ты уже как артист из Украины выходишь на большую сцену, ты должен поднимать вопросы, касающиеся твоего народа, вопросы, касающиеся тебя, – объяснила она: – Но я также понимала, что ты не донесешь это через песню, которая будет просто грузить слушателя. В первую очередь мне действительно хотелось, чтобы это заставляло тело двигаться, чтобы это прослушивали еще раз, еще раз, еще раз".

Jerry Heil представила свою песню на Grammy Awards. Кто еще из украинских звезд принимал участие в премии и каков был результат

В прошлом году Украину на Grammy Awards представляла Тина Кароль. Певица аналогично сначала подала заявку на членство в Академии звукозаписи и получила возможность голосовать за лучшие песни.

"Я чувствую невероятную честь и благодарность за то, что меня приняли в музыкальную семью Grammy как голосующего члена", – написала Тина Кароль.

Jerry Heil представила свою песню на Grammy Awards. Кто еще из украинских звезд принимал участие в премии и каков был результат

Уже через два месяца певица сообщила, что подала свою песню One Nation Under Love, представленную на украинском и английском языках, на Grammy. Трек был создан с оскароносным американским композитором Дайаной Уоррен, которая является автором хитов Уитни Хьюстон, Тины Тернер, Селин Дион, Леди Гаги, Шер и других культовых артистов.

Артистка подавала патриотическую песню One Nation Under Love сразу на 5 номинаций:

  • Лучшая песня социальных движений;
  • Лучший поп дуэт/групповой перформанс;
  • Лучшая аранжировка, инструментал и вокал;
  • Лучшее музыкальное видео.

"Эта песня представлена на разные номинации Grammy. Увидим! Даже наш симфонический оркестр также представлен на Grammy. Далее увидим, дадут ли нам короткий шорт-лист или длинный. Я не знаю", – прокомментировала Кароль.

Впрочем, получить хоть одну из желаемых номинаций так и не удалось.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как украинская певица Jerry Heil и победители песенного конкурса Евровидения 2024 Nemo выступили на швейцарском музыкальном фестивале Luzern Live. Исполнители исполнили песню Virgin Maria из нового альбома украинки. Видео – смотрите в нашем материале.

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