Филипп Коляденко впервые рассказал о загадочной жене-иностранке: кем работает Нодира и как мама артиста 'заставила' их жить вместе

Украинский исполнитель Филипп Коляденко, который редко выносит личную жизнь на публику, откровенно рассказал о своей жене-иностранке Нодире Тураджановой. Как поделился артист, его возлюбленная родом из Узбекистана и работает стилистом причесок. Она активно участвует в развитии проекта мужа Phil It, в частности, отвечает за красивый вид его и коллеги Эмилии Шепель на концертах в Киеве.

До официального заключения брака пара встречалась около года, а сердце Филиппа Коляденко Нодира Тураджанова смогла покорить своим особым взглядом на мир, человечностью и добротой. Завесу отношений с любимой музыкант приоткрыл в интервью Алине Доротюк.

"Она покорила меня своим чистым взглядом на жизнь. Она умеет передавать всю красоту этого мира, останавливать меня и говорить: "Посмотри. Почувствуй". Она очень сильно помогает мне психологически: моральной поддержкой, такой человечностью, светом и добротой. Покорила глазами, танцами. Нам с ней весело и грустно. Это человек, рядом с которым я чувствую себя собой", – поделился артист.

Что интересно, по словам Филиппа Коляденко, они с избранницей очень быстро начали строить совместный быт. Причиной этого стала пандемия COVID-19.

"Мы начали быстро жить вместе из-за COVID-19. Она меня заразила. И мама сказала: "Вот и оставайся с ней. Сидите и болейте". Вот COVID-19 нас объединил. Мы пожили вместе месяц и поняли, что нам комфортно", – отметил исполнитель.

Весомый вклад Нодира Тураджанова делает в развитие проекта Phil It. Как подчеркнул Филипп Коляденко, его жена делает укладки Эмилии Шепель перед выступлениями в столице, помогает создавать афиши, ведь имеет опыт работы в сфере дизайна, более того, может подкорректировать визуал их музыкальных шоу.

"Я всегда ей доверяю. Мне кажется, что в Киевской малой опере ей не понравилось освещение одной песни, поэтому мы его изменили на следующих концертах. Я часто спрашиваю ее мнение", – рассказал знаменитость.

В то же время, по словам Филиппа Коляденко, они с женой четко разграничивают работу от личной жизни.

Напомним, что влюбленные сыграли камерную свадьбу во время пандемии коронавируса, однако артист рассказал об этом публике только в октябре 2024 года. Тогда он не раскрыл имени избранницы или сферы ее деятельности, лишь подчеркнул: жена была его "самым уверенным выбором".

Примерно через год Филипп Коляденко все же решил немного больше рассказать о Нодире Тураджановой. Как делился исполнитель, жена одной из первых дает оценку его новым трекам и часто ходит на концерты Phil It в Киеве, однако на гастроли с любимым не ездит, ведь ухаживает за их двумя собачками.

