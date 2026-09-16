Народный артист Бенюк вспомнил, как россияне пытались его "обработать", когда он был нардепом: звонили ночью с предложениями

Народный артист Украины Богдан Бенюк рассказал, как россияне пытались повлиять на его гражданское сознание. По словам знаменитости, его никогда особо активно не заманивали в киноиндустрию страны-агрессора, однако неоднократно пытались "обработать" в тот период, когда он был народным депутатом VII созыва от партии "Свобода".

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Актер вспомнил, что ему назойливо звонили из России даже посреди ночи и пытались определенным образом подкупить, предлагая роскошный отдых. О наглости россиян звезда рассказал в интервью для проекта SLAWA LIFE.

"Выбор нужно делать постоянно. Ты либо скурвливаешся на каком-то этапе, либо нет. А кривизна эта в жизни встречается очень часто. Меня "бомбили" (россияне. – Ред.), когда я был депутатом 7-го созыва. Там же оказывали давление любым способом. Звонили посреди ночи, приглашали тебя на отдых в Санкт-Петербург, еще куда-то. Ну, обрабатывали. Кто-то, может, поддавался, а кто-то – нет, такое дело", – рассказал артист.

Как подчеркнул Богдан Бенюк, кроме отдыха, ему больше не поступало никаких особых предложений из РФ. Актер напомнил, что даже в тот период, когда работал на российском кинорынке, снимался в проектах украинских режиссеров. Одним из них был львовянин Андрей Кавун, который после 2014 года разорвал связи со страной-агрессором, а сейчас служит в ВСУ.

"Если сложить поступки, которые совершает каждый человек, то по ним можно понять, кто он на самом деле. Не по словам, а по тем поступкам, которые человек совершил. Вот у меня есть пятеро внуков. И как дедушка поступит в любой ситуации, они потом будут радоваться, что их дедушка – Богдан Бенюк, или будут стыдиться этого", – сказал знаменитость.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Богдан Бенюк, который снимался с россиянами, резко обратился к бывшим коллегам и удивил, когда догадался о приближении войны.

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