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Народный артист Бенюк вспомнил, как россияне пытались его "обработать", когда он был нардепом: звонили ночью с предложениями

Анастасия Какун
Шоу Oboz
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Бенюк рассказал, как ему досаждали россияне в период его депутатства
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Народный артист Украины Богдан Бенюк рассказал, как россияне пытались повлиять на его гражданское сознание. По словам знаменитости, его никогда особо активно не заманивали в киноиндустрию страны-агрессора, однако неоднократно пытались "обработать" в тот период, когда он был народным депутатом VII созыва от партии "Свобода".

Актер вспомнил, что ему назойливо звонили из России даже посреди ночи и пытались определенным образом подкупить, предлагая роскошный отдых. О наглости россиян звезда рассказал в интервью для проекта SLAWA LIFE.

"Выбор нужно делать постоянно. Ты либо скурвливаешся на каком-то этапе, либо нет. А кривизна эта в жизни встречается очень часто. Меня "бомбили" (россияне. – Ред.), когда я был депутатом 7-го созыва. Там же оказывали давление любым способом. Звонили посреди ночи, приглашали тебя на отдых в Санкт-Петербург, еще куда-то. Ну, обрабатывали. Кто-то, может, поддавался, а кто-то – нет, такое дело", – рассказал артист.

Богдан Бенюк рассказал, какие предложения получал от россиян, когда был депутатом

Как подчеркнул Богдан Бенюк, кроме отдыха, ему больше не поступало никаких особых предложений из РФ. Актер напомнил, что даже в тот период, когда работал на российском кинорынке, снимался в проектах украинских режиссеров. Одним из них был львовянин Андрей Кавун, который после 2014 года разорвал связи со страной-агрессором, а сейчас служит в ВСУ.

"Если сложить поступки, которые совершает каждый человек, то по ним можно понять, кто он на самом деле. Не по словам, а по тем поступкам, которые человек совершил. Вот у меня есть пятеро внуков. И как дедушка поступит в любой ситуации, они потом будут радоваться, что их дедушка – Богдан Бенюк, или будут стыдиться этого", – сказал знаменитость.

Актер подчеркнул, что только поступки человека показывают, каков он на самом деле

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Богдан Бенюк, который снимался с россиянами, резко обратился к бывшим коллегам и удивил, когда догадался о приближении войны.

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