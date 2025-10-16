Народная артистка Украины подслушала диалог фанатов 'русского мира' в поезде и вмешалась: ответ довел ее до слез

Народная артистка Украины Мария Бурмака поделилась возмутительной историей, что произошла с ней во время путешествия поездом. Она оказалась в одном купе с двумя женщинами старшего возраста, которые оказались фанатками "русского мира", ведь активно расхваливали писателей из РФ.

Певица не смогла сдержаться и упрекнула попутчиц за то, что они поддерживают культуру страны-агрессора во время террористической войны, на что получила неприятный ответ, который довел ее до слез. Об инциденте исполнительница рассказала на личной странице в соцсети Facebook.

"Села в поезд. Со мной в купе две женщины под 70. Русский язык, чай, манеры, Достоевский и эта вся х*рня. Я им говорю: "Ну как вы можете, ракеты же и на вас летят". А они мне: "Русский язык на вас не нападал". Плачу в тамбуре. Так мне больно. Вот и весь разговор. Не знаю, как быть с этим", – написала артистка.

Пользователи сети поддержали Марию Бурмаку в этой неприятной ситуации. Юзеры отметили, что, к сожалению, полномасштабное вторжение изменило позиции далеко не всех людей, поэтому надо научиться не принимать их слова близко к сердцу.

Что известно о Марии Бурмаке

Певица родилась 16 июня 1970 года в Харькове. Она окончила музыкальную школу по классу гитары, а в студенческие годы уже писала собственные песни. Мария Бурмака начала развивать свою творческую карьеру после того, как в 1989-м победила на фестивале "Оберег" во Луцке и на "Червоной руте".

Осенью 1991 года исполнительница записала свой первый компакт-диск, что получил название "Мария". В том же году она переехала в Киев и начала сотрудничать с композитором и аранжировщиком Николаем Павливым.

Мария Бурмака принимала активное участие в важных событиях украинской истории, таких как Революция на граните (1990 г.), Оранжевая революция (2004 г.) и Революция достоинства (2013 – 2014 гг.). В 2014 году артистка выступала в зоне АТО, ездила в прифронтовые города и присоединялась к благотворительным концертам.

