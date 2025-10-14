EL Кравчук, который говорит на русском в жизни, оправдался во время интервью и дал публичное обещание Юрию Андруховичу

Украинский певец Андрей Остапенко, более известный аудитории под псевдонимом EL Кравчук, признался, что в повседневной жизни до сих пор продолжает общаться на русском языке. Однако, по словам исполнителя, сейчас он активно работает над изучением соловьиного и увеличением словарного запаса.

Кроме того, как рассказал EL Кравчук в интервью для проекта "Зі своїми по суті", к освоению украинского его всячески побуждает и отечественный поэт Юрий Андрухович. Исполнитель публично пообещал писателю, что будет общаться на чистом соловьином.

"В жизни я русскоязычный, но сейчас стараюсь более глубоко и содержательно знать украинский. И Андруховичу мне хочется в глаза смотреть нормально. Он сделал перевод "Гамлета" и всегда призывал меня к красивому украинскому языку. Юра, я сделаю это. Я обещаю. Работаю над этим", – сказал артист.

По словам EL Кравчука, улучшить свой украинский язык ему помогает литература. Певец читает много произведений отечественных авторов, благодаря чему углубляет знания.

Как отметил исполнитель, он очень сильно любит Украину, ведь чувствует, что наше государство "с его характером". Артист объяснил: он всегда за справедливость, даже в тех случаях, когда этого достичь невозможно. В частности, важную роль в его отношении к Украине сыграла и бабушка.

"Мать моего отца, которая разговаривала на украинском языке, жила в Тбилиси (столица Грузии. – Ред.). Она всегда говорила папе: "Ты должен жить в Киеве. Мы из этого города. Возвращайся домой". Она пела мне много украинских народных песен с самого детства. Было в семье такое, что хочется жить там, где мы должны", – поделился певец.

