Появились редкие фото Лины Костенко с празднования 95-летия: кто из известных украинцев посетил поэтессу

Выдающаяся украинская поэтесса Лина Костенко отпраздновала свой 95-й день рождения в кругу родных и друзей. Хотя она избегает публичных мероприятий, фотографии с празднования юбилея все же появились в соцсетях.

Видео дня

Кадры опубликовал в Facebook народный депутат Николай Княжицкий. Поздравить юбиляра посетили ее дочь Оксана Пахлевская, певец Святослав Вакарчук, эксминистр культуры Евгений Нищук, издатель Иван Малкович с женой Яриной Антков, режиссер Михаил Ильенко, писательница Мария Матиос и историк Радомир Мокрик. Гости собрались в теплой атмосфере, вручили поэтессе цветы и подарки.

Николай Княжицкий поделился впечатлениями от встречи, отметив, что Лина Костенко иронически говорит о времени, шутит, но вместе с тем серьезно воспринимает современные вызовы. Он подчеркнул, что она пристально следит за политической ситуацией в Украине и Европе.

"Мы с женой Ларисой поздравили Лину Васильевну с юбилеем. Это большое наслаждение и счастье слышать ее в такое время. Она любит говорить стихами, шутить и задумывается: уместны ли шутки в такое время – время, за которое Лина Васильевна очень переживает. Она следит за интеллектуальной жизнью Европы и политической жизнью Украины и очень не любит пафос. Но любит людей Украины и наверняка была бы лучшим президентом Украины с более широким видением и ясностью ума, чем, например, два последних американских лидера", – отметил депутат.

Евгений Нищук, в свою очередь, подчеркнул, что эта встреча для него была особенной: "Есть моменты в жизни, которые вдохновляют и утверждают на твоем пути. Есть встречи, которые остаются с тобой навсегда, а услышанные слова становятся наставлениями и действительно дарят крылья".

Ранее OBOZ.UA писал, кто из знаменитостей поздравил Лину Костенко с днем рождения публично и выразил искреннее восхищение ее творчеством.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!