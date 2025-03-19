"Украинская королева": Малкович, Залужный и Вакарчук поздравили Лину Костенко с 95-летием

Сегодня, 19 марта, легендарной поэтессе Лине Костенко, которую называют одной из самых известных женщин в истории Украины, исполнилось 95 лет. За годы своей творческой карьеры лауреат Шевченковской премии подарила нашему народу большое количество впечатляющих произведений, которые до сих пор пополняют домашние библиотеки современных читателей.

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Неоценимый вклад писательницы в украинскую культуру отметили Иван Малкович, Святослав Вакарчук и Валерий Залужный. Они вышли на связь в своих социальных сетях, чтобы поздравить автора с Днем рождения и выразить искреннее восхищение ее творчеством.

Владелец и директор издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Иван Малкович обнародовал пост в Facebook, где отметил, что выдающиеся украинские поэты, среди которых Тарас Шевченко, Леся Украинка и Лина Костенко, родились под знаком зодиака Рыбы. По его словам, долгое время наиболее популярной книгой в Украине был "Киево-Печерский патерик", позже – "Кобзарь", а сейчас почти нет домашней библиотеки без работы лауреата Шевченковской премии. Издатель также отметил, что Лина Костенко стала самой цитируемой украинской писательницей, а в честь дней ее рождения граждане нашей страны устраивают многочисленные флешмобы, даже на оккупированных территориях.

"Ее называют королевой украинской поэзии ХХ века, которая "во времена безверия возвращала людям веру в слово, а также такие понятия, как достоинство, национальная честь и самоуважение". Ее поэтическими и прозаическими строками читатели высказываются о множестве тем и вещей. Поражает всеобъемлющая тематика поэзии Лины Костенко: от высокой любовной лирики, украинской и мировой истории, музыки, спорта – до актуального настоящего: І жах, і кров, і смерть, і відчай, І клекіт хижої орди. Маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди".Сегодня, в этот особый день рождения Лины Костенко, будет написано и сказано много искренних поэтически поздравительных слов. Поэтому делаю упор на цифры – они тоже слишком красноречивы. Общий тираж "Записок украинского сумасшедшего" – более 240 тыс. экземпляров. А общий тираж избранных стихов Лины Костенко "300 поезій" – более 260 тыс. экземпляров, что является беспрецедентным явлением в современной европейской поэзии", – написал Иван Малкович.

Издатель также обнародовал свое любимое фото Лины Костенко, сделанное 10 лет назад, и отметил: "Для себя называю я этот портрет "Украинская королева".

Со своей стороны, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своем Telegram-канале показал общую фотографию с легендарной поэтессой. Бывший главнокомандующий ВСУ написал: "Искренняя. Смелая. Свободная. Яркая. Талантливая. Всегда современная и актуальная. Несокрушимая и решительная. Ее слово – в самое сердце. Пронзает, волнует, чеканит в памяти. Многая лета, госпожа Лина. Для меня большая честь знать Вас".

Присоединился к поздравлениям и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. На личной странице в Instagram артист обнародовал пост, где пожелал Лине Костенко долгих лет жизни и признался: ощущает день рождения писательницы как личный праздник.

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