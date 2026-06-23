Начал все с чистого листа: как живет "молчун" Валерий Меладзе после 2022 года и почему его дочь разыскивают в России

После начала полномасштабной войны жизнь певца Валерия Меладзе, которому 23 июня исполнился 61 год, претерпела кардинальные изменения. Артист, который был одной из главных звезд российской сцены 1990-х и 2000-х годов, переехал в Испанию и прекратил любую концертную деятельность в стране-агрессоре.

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Он решил начать жизнь с "чистого листа", поэтому даже удалил из личных социальных сетей все посты, опубликованные до сентября 2025 года. В то же время артист не выражает четкой позиции по поводу войны, а лишь изредка делает абстрактные заявления об отчаянии из-за того, что его "два любимых народа находятся в конфликте". OBOZ.UA расскажет, как живет артист после 24 февраля 2022 года.

Поселившись в Европе, Валерий Меладзе отказывается выступать на корпоративах в РФ или появляться на местном телевидении, однако любовь со стороны российских фанатов он почти не утратил. Его композиции до сих пор звучат на онлайн-платформах и различных мероприятиях, поскольку прямо осудить так называемое "СВО" он не захотел.

Последний раз о большой войне артист упоминал в 2023 году, не обозначив четкой позиции. Он говорил: "Я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы".

Однако отказ от концертов в России не означает, что Валерий Меладзе больше туда не возвращается. В 2025 году певец несколько раз приезжал в Москву. Зимой артиста заметили на кладбище у могилы отца – Шоты Меладзе, а в июне он отпраздновал в столице страны-агрессора день рождения своего внука Георгия.

Более того, по данным российских медиа, семья исполнителя до сих пор не избавилась от недвижимости в РФ. На имя супруги Валерия Меладзе – Альбины Джанабаевой – оформлен элитный коттедж в Подмосковье площадью 600 квадратных метров. Туда он якобы время от времени приезжает в перерывах между мировыми гастролями. А вот мама певца живет в квартире в Москве.

В настоящее время Валерий Меладзе дает концерты в разных городах Европы и Северной Америки, стараясь сосредоточить внимание общественности в основном на своем творчестве, но не всегда может оставить в тени семейные проблемы. Осенью 2025 года стало известно, что дочь исполнителя Арину разыскивают в России. Федеральная служба судебных приставов в РФ возбудила исполнительное производство в отношении девушки, основанием для которого стали неуплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения.

В начале июня Арина Меладзе превысила скорость на своем Mercedes GLA. Ей выписали штраф в размере 750 рублей, однако она его не оплатила, в результате чего была внесена в список лиц, которые подлежат розыску. Как тогда выяснили российские медиа, Арина Меладзе нарушает правила дорожного движения не первый год. На ее счету уже 153 штрафа, из которых она оплатила лишь шесть.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Константина Меладзе, который живет в Испании и молчит о войне в Украине, "застукали" с молодой возлюбленной.

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