После ударов по НПЗ в Москву начали стягивать "Панцири" даже с фронта. Фото и видео

После того, как Силы обороны Украины атаковали дронами Московский НПЗ, в столицу страны-агрессора начали стягивать дополнительные средства противовоздушной обороны. Среди них, в частности, самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С1", которые, судя по всему, перебросили в Москву с линии фронта или прифронтовых территорий.

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Об этом свидетельствуют так называемые мангалы на некоторых из них – конструкции, которые приваривают к бронетехнике для защиты от атак FPV-дронов и ударов сверху. Соответствующие кадры укрепления московской ПВО россияне публикуют в сети.

Украинский военный портал Defence Express отмечает: если это действительно так, а о переброске ЗРК из других регионов для обороны Москвы уже сообщалось ранее, то это очень хорошо для Украины, поскольку другие важные российские объекты становятся менее защищенными.

"Кроме того, на имеющихся кадрах можно увидеть еще одну важную деталь. А именно, этот ЗРПК "Панцирь" имел неполный боекомплект. На пусковых установках с правой стороны башни было установлено как минимум 2 ракеты из 6 возможных. Сколько ракет установлено на другой стороне башни, неизвестно, но, вероятно, ситуация там похожая", – говорится в сообщении.

Это выглядит странно, поскольку "Панцири" вокруг такого объекта должны быть с полным или почти полным боекомплектом, чтобы быть готовыми к отражению очередной массированной атаки украинских беспилотников.

Такая ситуация наводит на мысль о столь глубоком дефиците зенитных ракет для ЗРПК "Панцирь" у врага, что ему приходится вооружать всего несколькими ракетами даже те "Панцири", которые защищают критически важные объекты в самой Москве, на которую никогда не жалели ресурсов.

Кроме того, россияне, вероятно, осознавая низкую эффективность ЗРГК "Панцирь", решили разместить сразу несколько таких систем в одном месте. В Defence Express выяснили, что военные РФ разместили в радиусе 300 метров друг от друга сразу три ЗРПК "Панцирь" в различных модификациях.

Один из них местный житель заснял на съезде с МКАДа рядом с Московским НПЗ.

Все четыре "Панциря" россияне в спешке разместили на самых высоких из доступных точек – эстакадах съезда с МКАДа, менее чем в километре от территории Московского НПЗ.

"Не исключено, что где-то неподалеку могли быть развернуты еще несколько таких, но пока они не попали в кадр. Таким образом, сейчас вокруг Московского НПЗ количество "Панцирей" на квадратный метр просто зашкаливает", – говорится в сообщении.

Защита каких-то других важных российских объектов была ослаблена в пользу этого НПЗ, что, в свою очередь, должно повысить эффективность последующих украинских ударов, отметили в Defence Express.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает: налет украинских дронов на Москву 18 июня продемонстрировал неспособность противовоздушной обороны столицы РФ предотвратить прорыв. Это был уже не первый случай, когда московская ПВО не справилась с атаками такого типа, а порой она даже помогает нашим БпЛА поражать цели.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 июня беспилотники СОУ совершили атаку на крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы. В результате попаданий на объекте возник масштабный пожар, а в небо поднялся черный столб дыма. После этого НПЗ остановил переработку нефти.

Утром 18 июня столица страны-агрессора подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. После ударов по Московскому нефтеперерабатывающему заводу над городом поднялись густые столбы черного дыма. А в пригороде российской столицы пошли "нефтяные дожди".

Уже на следующий день Москва в очередной раз оказалась под атакой беспилотников. Местные жители фиксировали в небе рои БпЛА, которые приближались с разных направлений.

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