62-летнего Константина Меладзе, который живет в Испании и молчит о войне в Украине, "застукали" с молодой возлюбленной. Фото

62-летнего композитора Константин Меладзе, который после начала полномасштабной войны живет в Испании и публично не высказывается об агрессии России против Украины, заметили в компании молодой женщины. Фото пары появилось в соцсетях после того, как их якобы сфотографировали в одном из местных супермаркетов.

По словам очевидцев, музыкант находился в магазине вместе с молодой брюнеткой. Пара спокойно покупала продукты и не обращала внимания на других покупателей, пишут в росмедиа. Свидетели утверждают, что спутница композитора выглядела значительно моложе его.

Снимок, который начали распространять в сети, якобы сделала случайная посетительница магазина. Она рассказала, что заметила Меладзе вместе с девушкой примерно 25–27 лет. По ее словам, пара вела себя сдержанно, но между ними была заметна дружеская атмосфера.

После покупок, как сообщает источник, они вместе покинули торговый центр. По словам очевидцев, композитор и его спутница сели в черный минивэн с затонированными окнами и уехали. Никаких комментариев относительно личности женщины или характера их отношений пока нет.

Личная жизнь Меладзе активно обсуждается после его развода с певицей Верой Брежневой. В октябре 2023 года артистка подтвердила, что их брак завершился, хотя фактически пара разошлась еще раньше. Они были женаты с 2015 года, а роман начался примерно за десять лет до свадьбы.

До отношений с Брежневой композитор был женат на Яне Сумм. В этом браке родились трое детей – дочери Алиса и Лия, а также сын Валерий. После развода с Меладзе его бывшая жена во второй раз вышла замуж и основала центр помощи детям с аутизмом.

В разное время композитору также приписывали роман с бывшей участницей группы "ВИА Гра" Эрикой Герцег. Однако сам Меладзе отрицал эти предположения, заявляя, что их отношения были исключительно рабочими.

