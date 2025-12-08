'Наблюдаю откат'. Рудницкая заявила о тревожном тренде в шоу-бизнесе и резко прошлась по Могилевской, Козловскому и Поляковой

Телеведущая, исполнительница и руководительница первого музыкального хит-парада "Территория А" Анжелика Рудницкая выразила обеспокоенность тенденциями на современной музыкальной сцене. По ее словам, ряд украинских артистов, которые активно поддерживают государство, сталкиваются с трудностями в организации больших концертов, тогда как исполнители, связанные с антиевромайданными настроениями в прошлом, уверенно собирают залы.

Об этом Анжелика Рудницкая рассказала в интервью OBOZ.UA. В частности она вспомнила о Наталье Могилевской и Виталии Козловском, которые в свое время принимали противоречивые решения во время важных для страны событий. Рудницкая также резко высказалась относительно заявлений певицы Оли Поляковой о "несправедливом" недопущении к участию в Евровидении".

"Сейчас я с тревогой наблюдаю откат, – говорит Анжелика Рудницкая. – Вижу, как бывшие антимайдановцы, которые долгое время оставались незаметными, тихо сидели, их почти не было слышно, теперь везде – звезды всего, что только можно. Куда ни глянь, куда ни поверни голову – они. И в то же время патриотические артисты не могут реализовать большие проекты. Например, Мария Бурмака почти 40 лет на сцене, но не может оплатить два миллиона гривен за сольный концерт во Дворце "Украина". А почему у Натальи Могилевской есть эти деньги? Где они взялись?".

"Почему открыто говорю о Могилевской или Козловском, которые в свое время очень легко переобувались? – продолжила телеведущая. – Они не мне лично сделали что-то плохое – нанесли вред стране и украинцам. А когда речь идет о каких-то историях, касающихся только меня, – я сама с этим разберусь. Это не имеет большого значения для других. Верю ли сейчас в искренность Могилевской и Козловского? Пока не вижу оснований для доверия. Наоборот, замечаю, как кучкуются все те, кто в свое время подставлял Украину. Вижу, как они сейчас чувствуют себя хорошо, как сплачиваются вместе, и это настораживает".

Рудницкая также резко высказалась относительно заявлений певицы Оли Поляковой о "несправедливом" недопущении к участию в "Евровидении": "Ее заявление о том, что рвется на "Евровидение", а ее не пускают – это смешно. Потому что опять все ей что-то должны. Извините, в то время, когда она в кокошнике прыгала перед россиянами, погиб на фронте мой дядя – ему было всего 46 лет (родственник Рудницкой погиб в 2014 году под Луганском в подразделении "Айдар", спасая ценой своей жизни 11 побратимов. – Ред.). Почему я должна это забыть? Почему должна делать вид, что этого не было?".

