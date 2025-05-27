Анжелика Рудницкая назвала самую недооцененную звезду 'Территории А' и певца, кем очень гордится сейчас

Украинская певица Анжелика Рудницкая, которая в течение длительного времени была главой хит-парада "Территория А", поделилась, что, по ее мнению, далеко не все участники проекта получили должный уровень признания. Так, например, по словам телеведущей, наиболее недооцененной звездой, с которой она сотрудничала, является Марина Одольская.

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Как пояснила Рудницкая, исполнительница имеет невероятные вокальные данные, однако, к сожалению, не смогла удержаться в отечественной музыкальной индустрии. А вот настоящую гордость у ведущей вызывает певец Мирослав Кувалдин, ведь смело стал на защиту нашей страны. Об этом она рассказала в интервью одному из украинских медиа.

"Я считаю, что наиболее недооцененной из тех, с кем мы близко работали, является Марина Одольская. Это человек с колоссальными вокальными возможностями и она умеет петь чувственно. Так, что это пробирает. Я не могу сказать, что она не была звездой. Люди ее узнают, поют и вспоминают ее песни. Но она недооценена. Она не "выстрелила" или не удержалась на долгое время. Важно то время, которое ты находишься на виду. Людям надо сначала привыкнуть, полюбить, возненавидеть и полюбить снова", – высказалась руководительница "Территория А".

Анжелика Рудницкая откровенно призналась, что решение Мирослава Кувалдина присоединиться к рядам ВСУ, которое он принял еще в феврале 2022 года, было для нее настоящей неожиданностью. Однако сейчас она искренне гордится лидером группы "The ВЙО" и довольно нередко с ним контактирует.

"Если говорить о тех, кем я горжусь сейчас, то это Мирослав Кувалдин. Он пошел в ВСУ, дал присягу Родине. Конечно, я писала о том, что благодарна ему. Мы с ним вместе много ездили на фронт, общались с военными. И вот о ком, а о Мирославе я бы точно не сказала, что он станет военнослужащим. Но стал", – сказала ведущая.

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