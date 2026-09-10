На странице культовой группы Spice Girls появился загадочный пост: фанаты затаили дыхание в ожидании события, о котором мечтали годами

В соцсетях культовой группы Spice Girls появился загадочный пост с датой и точным временем, который заставил поклонников гадать, что именно готовит культовая группа. В коротком видео показана знаменитая лестница лондонского отеля St. Pancras Renaissance, где в свое время снимали клип на дебютный хит Wannabe, а в конце появляется надпись: "10.09.2026 | 14:00 BST".

Видео дня

В ролике, опубликованном в Instagram, фигурировала газета The Stage. Именно это издание в 1994 году публиковало объявление о поиске участниц для новой женской группы, которая впоследствии стала Spice Girls. В нынешнем видео на ней можно прочитать приглашение для поклонников группы, коллекционеров и меломанов, а также упоминание о виниловом или CD-проигрывателе.

Поэтому поклонники Spice Girls уже пытаются расшифровать подсказки. Как отмечают в News Nation, некоторые предполагают, что группа готовит переиздание музыки на физических носителях.

"Никто не читает газету в видео. Там написано: "Вы коллекционер?" и "Вам нужен виниловый или CD-проигрыватель". Это точно переиздание", – отметил один из фанатов группы.

Впрочем, часть поклонников мечтает о гораздо более грандиозной новости – возвращении всех пяти участниц на сцену.

"Если это будет мировое турне, я продам свой дом, чтобы купить билеты!" – написал один из фанатов. Другой отреагировал лаконично: "Режим паники активирован".

Интерес к возможному воссоединению особенно велик в связи с 30-летием дебютного альбома Spice. Альбом вышел в 1996 году, разошелся тиражом более 23 миллионов копий и стал одним из самых успешных альбомов женской группы в истории.

Надежду на совместное празднование 30-летия группы также подогревали сами участницы. В 2025 году Джерри Халливелл заявляла, что к юбилею "что-то будет" с участием всех пяти Spice Girls. Мелани Чисхолм также говорила об обсуждении возможного празднования годовщины, хотя в марте 2026 года уже заявила, что полноценного воссоединения не будет.

Эмма Бантон, со своей стороны, признавалась, что была бы рада снова собраться вместе ради юбилея. Мелани Браун тоже считала, что Spice Girls обязательно должны что-то сделать к 30-летию.

Напомним, что Spice Girls в составе Мелани Браун, Мелани Чисгольм, Эммы Бантон, Джери Галливелл и Виктории Бекхэм стали мировым поп-феноменом. Группа подарила слушателям хиты "Wannabe", "Say You'll Be There", "2 Become 1", "Spice Up Your Life" и "Stop", а также выпустила полнометражный фильм "Spice World".

После завершения деятельности в 2000 году Spice Girls несколько раз воссоединялись. В последний раз четыре участницы – Мелани Браун, Эмма Бантон, Джерри Холливелл и Мелани Чисхолм – вместе выступали во время тура 2019 года по Великобритании и Ирландии. Виктория Бекхэм в состав гастрольного воссоединения не вошла.

Именно ее участие остается главной загадкой для поклонников. Бекхэм не выступала со Spice Girls после церемонии закрытия Олимпиады в Лондоне в 2012 году и ранее неоднократно давала понять, что не планирует возвращаться к полноценным концертным турам. В то же время в этом году она предположила, что могла бы выступить со Spice Girls в "Сфере" – масштабной концертной площадке в Лас-Вегасе (США).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Виктория Бекхэм не поссорилась с участницами Spice Girls. Она приглашала их на празднование своего 50-летия и вместе с ними пела хитовые песни.

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