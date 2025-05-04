Виктория Бекхэм отказалась воссоединиться со Spice Girls в честь 30-летия дебютного сингла: в чем причина

В 2026-м исполнится ровно 30 лет с момента выхода дебютного альбома британской поп-группы Spice Girls – Wannabe, что принес артисткам популярность. По этому случаю участницы коллектива Мелани Браун, Джерри Галливелл, Эмма Бантон и Мелани Чисголм планируют воссоединиться на сцене и даже отправиться в мировой тур, однако к ним не присоединится Виктория Бекхэм.

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Как сообщает Daily Mail, ссылаясь на слова инсайдера, исполнительницы в течение длительного времени пытались уговорить модельера присоединиться к музыкальному шоу, однако она не изменила своего решения. Дело в том, что с артистками снова начал работать бывший менеджер группы Саймон Фуллер, с которым Виктория Бекхэм и ее муж имеют очень плохие взаимоотношения. В 2018 году звездные супруги расторгли контракты с компанией мужчины Simon's XIX Entertainment.

"Тот факт, что Spice Girls снова работают с Фуллером, указывает на отсутствие какого-либо шанса на то, что Виктория вообще будет участвовать в проекте. Для меня довольно странно, что они (участницы Spice Girls. – Ред.) годами умоляли Викторию Бекхэм присоединиться к ним, а как только начали сотрудничать с Фуллером, даже не подходят к ней. Возможно, они думали, что в этом нет смысла, поскольку между Бекхэмами и Фуллером больше нет отношений", – пояснил источник.

Как отметил другой информатор, приближенный к Spice Girls, когда артистки в последний раз задумывались о воссоединении, они сразу отвергли мысли о привлечении к работе Саймона Фуллера. Исполнители считали, что он "оторван от реальности" и не сможет обеспечить им успех. Однако, в конце концов, звезды изменили свою позицию, ведь не смогли найти другого менеджера.

Стоит отметить, что последний раз группа Spice Girls выходила на сцену в полном составе в 2012 году. Тогда знаменитости выступили на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в сеть вытекла частная переписка между участницами Spice Girls.

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