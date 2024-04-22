Виктория Бекхэм с размахом отметила 50-летие: шампанское почти за $4000, звездные гости и воссоединение Spice Girls. Фото и видео вечеринки года

Всемирно известная модель и певица Виктория Бекхэм громко отметила свое 50-летие с друзьями в частном клубе Oswald's, где даже собралась вся поп-группа Spice Girls, участницей какой-то она была более десяти лет назад. Звезды вспомнили молодость и вместе спели одну из популярных своих песен "Stop" и станцевали коронный танец перед публикой.

В сети это видео распространил сначала футболист Дэвид Бекхэм, ее муж, а уже впоследствии и сама модель. На нем видно, как бывшие Spice Girls были довольны действием, а сам спортсмен подпевал в унисон с ними. В последний раз группа собиралась вместе еще в 2012 году на церемонии открытия Олимпиады в Лондоне.

"Лучшая ночь в мире! С днем рождения меня! Я вас всех так люблю!" – с такой подписью перерепостила модель это же видео к себе на страницу.

Как сообщает The Sun анонимный источник, все гости, которых было около 40 человек, наслаждались ее любимым вином Chateau Mouton Rothschild стоимостью $3700, шампанским стоимостью в $620 и эксклюзивными блюдами от частного шеф-повара.

"Дэвид действительно потратил много денег. Он хотел, чтобы это было особенно для нее, поскольку она всегда прилагает такие усилия для всех остальных", – сказал инсайдер.

Всего, как указывает источник, праздничный ужин состоял из четырех блюд, в состав которого входили и устрицы. Гости пробовали морского окуня и стейк, а именинница получила огромный торт.

Сама же Виктория Бекхэм похвасталась перед поклонниками своим изысканным полупрозрачным образом. На одной из опубликованных фотографий она стоит на лестнице в пастельно-голубом платье с нежными вставками, формами напоминающими цветы.

"Не могу дождаться празднования с друзьями и семьей!" – подписала она коллекцию фото.

Самым выдающимся моментом праздника стало его окончание, ведь из-за проблем с ногой Викторию Бекхэм ее муж Дэвид Бекхэм нес на спине. Сама же модель скрывала лицо от папарацци за его шеей и солнцезащитными очками.

Среди присутствующих перед камерами засветились: звезда "Миссии невыполнимой" Том Круз, актеры Джейсон Стейтем и Сальма Гайек, певец Марк Энтони, известный шеф-повар Гордон Рамзи, режиссер "Джентльменов" Гай Ричи и едва ли не самые важные гости – участницы группы Spice Girls Эмма Бертон, Мелани С, Джерри Халлиуэлл и Мел Би. Многие из них пришли со своими вторыми половинками.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, семья в День рождения Виктории Бекхэм мило поздравила именинницу с праздником. Дети опубликовали в соцсетях совместные детские фотографии с мамой, но самое масштабное поздравление она получила от мужа Дэвида. Он опубликовал фото и видеоподборку с "компроматом" на любимую, чтобы подчеркнуть ей, как важно вспоминать события, происходившие в жизни, и не врать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!