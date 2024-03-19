На портрете покойной Елизаветы II с детьми и внуками также нашли следы фотошопа

После недавнего скандала с отредактированным фото Кейт Миддлтон, пресса нашла еще один подозрительный снимок, сделанный принцессой Уэльской. Он датирован 2022 годом и изображает покойную Елизавету II в кругу своих внуков и правнуков.

Впервые фотография была опубликована в канун 97-го дня рождения королевы Кингстонским дворцом. Спустя почти год в сети снова заговорили об изображении, ведь пользователи увидели явные признаки фотошопа, пишет The Mirror. Снимок был сделан в Балморале, Шотландия, где впоследствии Елизавета II ушла в засветы.

Дискуссия вокруг экспериментов Кэтрин с фотошопом, из-за чего известные информагентства назвали невинный семейный снимок манипуляцией, заставила просмотреть и другие фото Кингстонского дворца. Глобальное фотоагентство Getty Images выразило обеспокоенность, заявив, что фотография королевы с десятью ее внуками и правнуками также имеет следы редактирования.

Компания сообщила: "Getty Images просмотрела изображение, о котором идет речь, и разместила на нем примечание редактора, в котором указано, что изображение было цифрово усовершенствовано источником". К Ее Величеству для группового фото присоединились принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, а также Мия, Лукас и Лена Тиндолл, Саванна и Айла Филлипс. Позади стоят внуки королевы – леди Луиза Маунтбаттен-Виндзор и Джеймс, граф Вессекский – сын и дочь нынешних герцога и герцогини Эдинбургских.

1. Черное пятно за плечом принца Джорджа, где должен быть принт от платья

2. Цветочный узор платья принцессы Шарлотты заходит на волосы

3. Локон волос Мии Тиндолл дублируется

4. На зеленом диване есть ямка без пуговицы, которая выглядит размытой

5. Линии дивана не совпадают

6. Узор на юбке королевы не совпадает, что наиболее заметно, если посмотреть на белую линию ее тартана

7. Волосы принца Луи выглядят отредактированными

8. На волосах Саванны Филлип есть светлый фрагмент, свидетельствующий о фотошопе

9. На другом участке ее волос можно увидеть черное пятно

10. Еще одна кривая линия

11. Неестественная тень на диване

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как на еще одной фотографии с Кейт Миддлтон нашли признаки фотошопа: ситуацию прокомментировал фотограф.

Из-за скандала с отредактированным фото принцессе Уэльской пришлось публично извиниться. Однако за историю королевской семьи она далеко не первая, кто попал в конфуз. Конечно, события вокруг Кэтрин вызвали дискуссию не только в сети, но и среди известных людей: король Нидерландов потроил "пропавшую" принцессу.

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