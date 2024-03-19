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На портрете покойной Елизаветы II с детьми и внуками также нашли следы фотошопа

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
4 минуты
3,5 т.
На портрете покойной Елизаветы II с детьми и внуками также нашли следы фотошопа

После недавнего скандала с отредактированным фото Кейт Миддлтон, пресса нашла еще один подозрительный снимок, сделанный принцессой Уэльской. Он датирован 2022 годом и изображает покойную Елизавету II в кругу своих внуков и правнуков.

Впервые фотография была опубликована в канун 97-го дня рождения королевы Кингстонским дворцом. Спустя почти год в сети снова заговорили об изображении, ведь пользователи увидели явные признаки фотошопа, пишет The Mirror. Снимок был сделан в Балморале, Шотландия, где впоследствии Елизавета II ушла в засветы.

На портрете покойной Елизаветы II с детьми и внуками также нашли следы фотошопа

Дискуссия вокруг экспериментов Кэтрин с фотошопом, из-за чего известные информагентства назвали невинный семейный снимок манипуляцией, заставила просмотреть и другие фото Кингстонского дворца. Глобальное фотоагентство Getty Images выразило обеспокоенность, заявив, что фотография королевы с десятью ее внуками и правнуками также имеет следы редактирования.

На портрете покойной Елизаветы II с детьми и внуками также нашли следы фотошопа

Компания сообщила: "Getty Images просмотрела изображение, о котором идет речь, и разместила на нем примечание редактора, в котором указано, что изображение было цифрово усовершенствовано источником". К Ее Величеству для группового фото присоединились принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, а также Мия, Лукас и Лена Тиндолл, Саванна и Айла Филлипс. Позади стоят внуки королевы – леди Луиза Маунтбаттен-Виндзор и Джеймс, граф Вессекский – сын и дочь нынешних герцога и герцогини Эдинбургских.

1. Черное пятно за плечом принца Джорджа, где должен быть принт от платья

На портрете покойной Елизаветы II с детьми и внуками также нашли следы фотошопа

2. Цветочный узор платья принцессы Шарлотты заходит на волосы

На портрете покойной Елизаветы II с детьми и внуками также нашли следы фотошопа

3. Локон волос Мии Тиндолл дублируется

На портрете покойной Елизаветы II с детьми и внуками также нашли следы фотошопа

4. На зеленом диване есть ямка без пуговицы, которая выглядит размытой

На портрете покойной Елизаветы II с детьми и внуками также нашли следы фотошопа

5. Линии дивана не совпадают

На портрете покойной Елизаветы II с детьми и внуками также нашли следы фотошопа

6. Узор на юбке королевы не совпадает, что наиболее заметно, если посмотреть на белую линию ее тартана

На портрете покойной Елизаветы II с детьми и внуками также нашли следы фотошопа

7. Волосы принца Луи выглядят отредактированными

На портрете покойной Елизаветы II с детьми и внуками также нашли следы фотошопа

8. На волосах Саванны Филлип есть светлый фрагмент, свидетельствующий о фотошопе

На портрете покойной Елизаветы II с детьми и внуками также нашли следы фотошопа

9. На другом участке ее волос можно увидеть черное пятно

На портрете покойной Елизаветы II с детьми и внуками также нашли следы фотошопа

10. Еще одна кривая линия

На портрете покойной Елизаветы II с детьми и внуками также нашли следы фотошопа

11. Неестественная тень на диване

На портрете покойной Елизаветы II с детьми и внуками также нашли следы фотошопа

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как на еще одной фотографии с Кейт Миддлтон нашли признаки фотошопа: ситуацию прокомментировал фотограф.

Из-за скандала с отредактированным фото принцессе Уэльской пришлось публично извиниться. Однако за историю королевской семьи она далеко не первая, кто попал в конфуз. Конечно, события вокруг Кэтрин вызвали дискуссию не только в сети, но и среди известных людей: король Нидерландов потроил "пропавшую" принцессу.

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