На ней не было белья: Дженнифер Лопес вышла в свет в провокационном платье с цепями. Фото

Американская исполнительница и актриса Дженнифер Лопес вышла на красную дорожку престижного фестиваля латиноамериканского кино LALIFF в Лос-Анджелесе, США, в очень экстравагантном образе без белья. 56-летняя звезда одела провокационное платье цвета хаки, что обнажило немало частей ее тела.

Артистка выбрала наряд с глубоким декольте, открытой спиной и вырезами на боках, которые прекрасно подчеркивали ее изящную фигуру, пишет EntertainmentNow. Отдельное внимание привлекали массивные мерцающие цепи на шее и талии селебрити, которые добавляли аутфиту нотку дерзости.

Смелый лук Джей Ло дополнила курткой с перьями в тон платью. Что интересно, знаменитость почти не прикрывала этим элементом образа плечи на красной дорожке, а держала его на предплечье, чтобы не скрывать все "изюминки" платья.

Дженнифер Лопес обула золотые босоножки на каблуках, а из аксессуаров выбрала массивные серьги с драгоценными камнями, кольца и клатч. Она сделала простую, но одновременно очень изысканную прическу – закрутила длинные пряди в легкие волны.

Стоит отметить, что это мероприятие стало для Дженнифер Лопес очень важным, ведь она впервые получила почетную награду LALIFF – Adelante Award for Industry. Ею отмечают выдающихся лидеров за колоссальное влияние и создание новых возможностей для латиноамериканского сообщества в индустрии развлечений.

