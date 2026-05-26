56-летняя Дженнифер Лопес в бикини произвела фурор идеальной фигурой. Фото

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес поразила фанатов своей невероятной фигурой. 56-летняя знаменитость показала, как провела время в кругу семьи у бассейна, а на некоторых фотографиях попозировала в соблазнительном бикини, обнажив стройные ноги и плоский живот.

Артистка одела белый купальник, который дополнила стильной соломенной шляпой и небольшой золотой подвеской. Джей Ло порадовала своих подписчиков в социальной сети Instagram как постановочными кадрами, где предстала перед объективом в свой красоте, так и более "живыми" моментами, на которых просто наслаждается отдыхом.

Селебрити поплавала в бассейне на розовом надувном матрасе, напоминающем по форме кровать, а также не отказала себе в удовольствии выпить бокал лимонного напитка прямо в воде. Судя по обнародованным фотографиям и видео, Дженнифер Лопес была очень счастлива во время отдыха на открытом воздухе, ведь с ее лица не спадала улыбка.

Новый пост звезды спровоцировал настоящий фурор в сети. Фанаты артистки не сдерживались от комплиментов и расхвалили ее внешность:

"Роскошная".

"Ты как редкий цветок, который расцветает в пустыне".

"Дженнифер, какая же ты красивая".

"Ты делаешь даже простой момент магическим".

"Ты выглядишь потрясающе".

