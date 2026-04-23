На могиле Виталия Билоножко установили памятник: торжественную церемонию посетили легенды украинского шоубиза. Фото

В среду, 22 апреля, на Байковом кладбище в Киеве прошла церемония открытия памятника Народному артисту Украины Виталию Билоножко. Память певца увековечили роскошным монументом, в центральной части которого размещена его фотография, а по бокам сердце и крылья. Важным элементом также стало изображение нот и скрипичного ключа, указывающих на деятельность легендарного исполнителя.

На торжественной церемонии присутствовали вдова артиста, певица Светлана Билоножко, члены его семьи, друзья и коллеги, которые принесли к могиле большое количество живых цветов. Об этом сообщает интернет-издание "ГОРДОН".

Почтить память Виталия Билоножко пришли легенды украинского шоубизнеса, среди которых исполнители Павел Зибров, Алла Кудлай и Татьяна Пискарева, актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк, а также композитор Александр Злотник. Среди присутствующих были и журналисты Дмитрий Гордон и Олеся Бацман.

Кроме деятелей культуры, отдать дань уважения Билоножко решили бывший глава Антитеррористического центра при СБУ, первый командир спецподразделения "Альфа", генерал-лейтенант, профессор Василий Крутов, и украинский футболист, бывший главный тренер "Динамо" (Киев) и сборной Украины Алексей Михайличенко.

Напомним, что народный артист Украины отошел в вечность 9 января 2024-го на 71-м году жизни. Причиной трагедии стала остановка сердца. Как позже рассказывала вдова исполнителя Светлана Билоножко в интервью OBOZ.UA, на протяжении многих лет он боролся с сахарным диабетом второго типа. Недуг медленно и неустанно разрушал организм Виталия Билоножко.

